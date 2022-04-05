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Зеленский рассказал, как повели себя олигархи, когда началась война

Как вели себя олигархи с началом войны - Зеленский предоставил подробности

5 апреля 2022, 13:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как повели себя олигархи, когда Россия начала войну против Украины. По словам Зеленского, поведение было разным. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции для украинских СМИ.

Зеленский рассказал, как повели себя олигархи, когда началась война

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам Зеленского, некоторые олигархи вели себя героически, когда началась война на территории Украины.

"Они вели себя очень по-разному. Некоторые положительно и стали героем, а некоторые наоборот перестали быть крепким человеком", — заявил президент во время разговора с украинскими журналистами.

Также Зеленский добавил, что выводы о поведении олигархов во время войны будем делать уже после победы.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты не вернутся в Киевскую область: Арестович объяснил почему.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что будет считать победой Украины в войне с Россией: три важнейших пункта.

Читайте на портале "Комментарии": конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты. Три десятка конгрессменов США выступили с требованием к президенту США Джо Байдену предоставить Украине больше оружия. В частности, речь идет о ракетах класса "земля-воздух", истребителях и противокорабельных ракетах.

Американские конгрессмены высказываются за то, чтобы поддержать запрос официальных властей Украины на предоставление оружия. Этот запрос США получили на прошлой неделе. В письме украинской стороны указываются 17 сфер вооружения, в которых Украине нужна помощь для продолжения войны против российских захватчиков.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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