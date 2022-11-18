Зеленский и пустота. Какими будут следующие президентские выборы в Украине

В Украине сейчас под видом социальных инициатив запускаются новые политические проекты, ориентированные на предстоящие выборы, проведение которых прогнозируется в 2024 году. Одновременно происходит условная "зачистка" части старых элит, кого пытаются лишить власти и влияния силы, которые видят себя вождями Украины после войны. Традиционно, особую роль будет играть борьба за пост президента.

Кто будет президентом Украины после Зеленского

Выборы без выбора и феномен легитимности – как президента выбирали раньше

В статье 5 Конституции Украины указано, что источником власти в Украине является народ. Но там не отмечено, что эта самая власть есть у народа. На протяжении всей новейшей истории украинцы были только источником власти для разных сил.

Главное условие для действительно свободных выборов, процесса, где граждане оказывают большое влияние на политику – это равный доступ к ресурсам хотя бы у большинства участников гонки (не только у кандидатов, но и у избирателей) и свободное информационное пространство.

Вот, например, первые в новейшей истории Украины президентские выборы 1991 года, на которых соревновались Леонид Кравчук и Вячеслав Чорновил, который потом загадочно погиб. Эти выборы состоялись в один день с референдумом о выходе из состава СССР.

Кандидат в президенты Кравчук был функционером ЦК КПУ, имел доступ к админресурсу, СМИ, связи во власти, среди руководителей предприятий, среди первых бизнесменов тех времен. Кравчук был советским системным политиком. Здесь нужно понимать, что в 1991 году в Украине было в основном советское общество, многие люди не понимали, что такое независимость, что такое украинская государственность, что происходит в стране и мире. Конечно, такому обществу было гораздо удобнее "продать" именно Кравчука на роль президента. Чорновил с самого начала не имел условий, чтобы на равных соревноваться с Кравчуком. Более того, десятилетиями общество накачивали советской пропагандой. Менталитет значительной части украинцев тех времен и информационное пространство Украины начала 1990-х по умолчанию работали против Чорновила. То есть даже на первых президентских выборах в Украине условия для кандидатов были не равны.

Еще на избирательный процесс и результаты гонки влияют так называемая "Система" и существующий Общественный договор. Система – это конгломерат правил, принципов, устоявшихся ментальных паттернов, интересов условных и больших внутренних структур. Условная Система, если она сильна, никогда не позволит получить власть кандидату, явно выступающему против этой Системы. К примеру, кто-то призывает лишить правоохранителей чрезмерных привилегий и возможности зарабатывать на коррупционных схемах. Конечно же, большинство представителей правоохранительной системы будут всячески мешать кандидату, который собирается получить власть с такими намерениями. Загадочную смерть президента США Кеннеди некоторые считают следствием того, что он пошел против Системы на глобальном уровне – хотел пересмотреть и изменить роль и полномочия ФРС США.

Кстати, до начала 2020-х, пока существовала старая мировая система, она также влияла на избирательные процессы в Украине. Например, отказ Украины от ядерного оружия в формате печально известного Будапештского меморандума произошел из-за давления на молодую Украину экономическими инструментами.

Что касается Общественного договора, то в Украине сосуществуют формальная и неформальная его формы. Формальная – народ через выборы делегирует избранникам полномочия заниматься внутренней и внешней политикой в пользу граждан и государства. Неформальная – народ как-то терпит постоянные попытки власти и элит распространить контроль за жизнью и экономической деятельностью людей в обмен на то, что все более жесткие законы не обязательны к исполнению. То есть строгость закона компенсируется возможностью его невыполнения. И любые выборы – это еще и дискурс по поводу изменений или отсутствия изменений в Общественном договоре.

Итак, все годы новейшей истории Украины существовало несколько больших факторов, которые влияли на избирательный процесс в стране, из-за чего любые выборы были совсем не теми выборами, как это понимают большинство рядовых граждан.

Доолигархические и олигархические выборы в Украине

Первый и второй президент Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма были архитекторами новой украинской олигархической системы и нового Общественного договора, который обеспечивал функционирование такой системы. Кравчук был менеджером перехода из советской системы в новую украинскую постсоветскую олигархическую систему. И гарантом того, что условная старая советская элита согласна играть по измененным правилам. Олицетворение "красного директора" Леонид Кучма был еще и администратором негативного отбора "лихих 90-х", в результате которого появились современные олигархи и была внедрена феодально-компрадорская экономическая модель. Если бы в 90-е годы была сила, которая смогла бы беспристрастно донести до каждого украинца вот такие смыслы деятельности Кравчука и Кучмы – доверил бы им власть народ Украины?!

Когда Кучма переизбирался на второй срок в 1999 году, впервые была обкатана технология, когда обществу презентовали группу отобранных политиков, каждый из которых был символом чего-то. Подсчитали, что если во втором туре символ преодоления гиперинфляции Кучма встретится с символом возвращения в СССР Симоненко, то первый выиграет. Восстановленная Кучмой Система уже работала, она повлияла на реализацию наиболее комфортного для нее сценария в виде победы Кучмы.

При этом с самого начала в Украине не было действительно самостоятельной украинской элиты. Это было видно в 2004 году. Они были борьбой между олигархами и авторитетными бизнесменами, которые имели привилегии во времена Кучмы, и группой аналогичных деятелей, которые считали, что получили от "лихих 90-х" меньше, чем желали. Тогда впервые были использованы технология борьбы пророссийских и прозападных нарративов и технология противопоставления Запада и Востока Украины. Символично было и то, что соперники на выборах 2004 выбрали себе соответственно оранжевые и голубые цвета. Это условно сравнимо с разрывом украинского флага, а следовательно, созданием искусственного конфликта между гражданами Украины с целью отвлечь общественное внимание от слишком дерзкого экономического поведения элит с обеих сторон.

После победы Виктора Ющенко в 2004 году, благодаря Майдану и "третьему туру", вообще не предусмотренному Конституцией, не было сделано ничего для уменьшения нефтегазовой зависимости Украины от РФ. Соответственно статус Ющенко как "проукраинского" лидера не выдержал проверку экономикой, где в созданной Кравчуком и Кучмой Системе олигархи, независимо от публичной риторики, хорошо зарабатывали на обслуживании интересов крупного российского бизнеса в Украине. Возможно, если бы люди знали смыслы, то было бы иначе, но, по мнению экспертов, политические технологии всегда были хорошо адаптированы под менталитет украинцев.

"Все результаты прошедших выборов все равно были бы такими, как они были, даже если бы люди знали подлинные смыслы, – говорит "Комментарии" социолог Сергей Штепа. – У нас люди очаровываются политиками. Пока люди очарованы, пришедшим к власти удобнее обманывать и манипулировать, работать на дружественные финансово-промышленные группы. Но долго это не работает. Люди потом разочаровываются из-за несправедливости. Это портит рейтинги и доверие к политикам. В Украине есть правило "шиш в кармане" — ни разу действующая власть не победила на парламентских выборах. Люди начинают видеть и чувствовать, что их обманут, и всегда на выборах в ВР голосованием выражают протест действующей власти".

Перераспределение в нефтегазовой сфере и распределение доходов от "большого строительства" под Евро-2012 были основными темами выборов 2010 года. При этом, если в 2004 году Запад существенно поддержал "оранжевую революцию", СМИ с иностранным финансированием всячески распространяли материалы об уголовном прошлом Януковича и "донецкой команде", то в 2010 году было ощущение, что Янукович о чем-то договорился с топ-функционерами мировой системы.

"Голосование 2010 года стало реакцией на экономические неурядицы. В 2010 году многие во втором туре голосовали против всех", – говорит "Комментарии" политический эксперт Борис Кушнирук.

Майдан-2014 тоже являлся примером того, как справедливое народное возмущение жестокостью Системы "выпустили в свисток". Революцию в итоге возглавили лидеры и теневые функционеры той же Системы, против которой была направлена Революция Достоинства. Поскольку абстрактная евроинтеграция не была тем смыслом, ради которого люди рисковали как минимум социальным комфортом, а как максимум, жизнью. В этот раз созданию благоприятных для нового перераспределения условий способствовали оккупация украинского Крыма и война в украинском Донбассе. Банкопад Порошенко-Гонтаревой, обесценивание гривны, имитация реформ и путь в Европу были инструментами, которыми Система, "клан Порошенко" и другие олигархи сохранили удовлетворительное для себя положение дел в Украине еще на 5 лет.

Выборы 2019 года – это была наиболее технологичная попытка продолжить действие олигархической системы в Украине. Это было и важное событие в попытке перехода к шестому технологическому укладу. Сериал "Слуга народа" был чем-то вроде сериала "Соседи" из книги Брэдбери "451 по Фаренгейту" — попыткой внедрить в Украине модель, где медиа тотально владеют сознанием и мыслями. Это были первые президентские выборы, когда охват общества гаджетами и социальными сетями достиг очень высоких показателей, что позволило использовать мультимедийные технологии влияния на общественное мнение по максимуму.

"В 2019 году было антиэлитное голосование, – говорит Борис Кушнирук. – Если бы лидер "Океана Эльзы" Вячеслав Вакарчук прежде чем Зеленский объявил о намерении стать президентом, скорее всего, президентом сейчас был бы он. Но потом оказалось, что он слабый политик".

Все изменилось с крахом проекта перехода к шестому технологическому укладу и полномасштабным вторжением России в Украину. Многим стало ясно, что старая эпоха закончилась. Украина и мир уже совсем другие. Согласно законодательству, следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Итак, наконец-то, нас ждет что-то новое.

Следующие президентские выборы в Украине и экономика

Темой новых президентских выборов станет борьба за контроль над финансовыми потоками по восстановлению Украины. А также большое послевоенное перераспределение активов, попытки элит улучшить позиции из-за того, что разрушены большинство кулуарных договоренностей с россиянами и старые торгово-экономические цепочки со схемами. С точки зрения смыслов, это будет борьба между феодально-компрадорской моделью и необходимостью коренного изменения экономической модели согласно вызовам нового времени.

В этом ракурсе эксперты видят влияние на предвыборный процесс со стороны иностранных политиков и бизнесменов и отечественных финансово-промышленных групп.

"Главной темой во время следующей президентской кампании будет тема восстановления Украины, – говорит "Комментарии" политолог Владимир Фесенко. – Именно вопросы восстановления инфраструктуры и экономики больше всего волнуют людей. Возможны дебаты по распределению средств – какие города и какие объекты восстанавливать в первую очередь. Дебаты о том, как найти баланс между расходами на оборону, потребностями вооруженных сил и восстановлением страны. Следует понимать, что значительная часть средств будет поступать от западных стран, а значит, будет международный контроль за расходами. На мой взгляд, такие скандалы и борьба за тендеры не будут главной темой, поскольку восстанавливать нужно очень много. Придется приглашать иностранные фирмы и иностранную рабочую силу, потому что вряд ли у Украины хватит собственных ресурсов справиться с такими большими объемами".

В такой ситуации возникает вопрос защиты украинской субъектности, поскольку у того, кто будет давать деньги, возникнет соблазн "заказать музыку" — лоббировать на высшие должности в стране понятных иностранному бизнесу администраторов.

"Недаром бывший глава НБУ Валерия Гонтарева публично предложила отдать половину от будущих репараций странам, которые нам в течение войны помогали, и международным компаниям, которые из-за войны ушли с российского рынка и потеряли из-за этого доходы, — говорит экономический эксперт Виктор Гольдский. – И хотя в Украине ее хейтят, однако, данный месседж адресован ни украинским властям, ни украинскому народу. Этот месседж адресован именно странам-донорам, которые будут финансировать восстановление Украины. И для них такая идея ясна и очень привлекательна. Поэтому я не удивлюсь, если в одной из ипостасей Гонтарева снова появится в украинской политике/экономике".

Уже сейчас у власти наблюдается вектор реализации интересов топ-чиновников, отечественного и иностранного крупного бизнеса. Все выглядит так, что государство и действующая власть не собираются реализовывать политику, ориентированную на помощь обычным украинцам, малому и среднему бизнесу.

"То, что государство не собирается компенсировать гражданам потери, уже сейчас видно на примере государственной жилищной корпорации, которая начала предоставлять ипотечные кредиты, – говорит эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко. – Какие ипотечные кредиты, когда люди потеряли жилье? Им жить негде! Вместо компенсации таким людям предлагают что-то за свои деньги построить. На это тратятся грантовые средства. Безвозмездную западную помощь продают людям в виде кредитов. А бизнесу вообще не предлагают никакого механизма".

По мнению эксперта, за 1,5 года до начала официальной президентской кампании рано прогнозировать какие-то конкретные контуры предстоящей политической борьбы, но что-то понятно уже сейчас.

"Сложно делать по этой теме прогнозы. Вот, например, во время предыдущей кампании было мнение, что с победой Зеленского значительно улучшится ситуация у Коломойского. Этого не произошло, – продолжает Юрий Гаврилечко. – Но у меня есть подозрения, что все останется так, как сейчас. Олигархи примут участие в восстановлении страны. Потому и не принимаются законы и подзаконные акты, которыми определялись бы порядок предоставления помощи на восстановление и ответственность. Очень странно и обстоит ситуация с т. н. "национализацией". Секретарь СНБО говорит, что государство вернет после войны эти активы собственникам. То есть, за средства налогоплательщиков государство восстановит разрушенные предприятия и вернет владельцам?"

В частности, по состоянию на сегодняшний день ни власть, ни представители крупных финансово-промышленных групп не предоставили стратегического видения дальнейшего развития Украины, видения роли малого и среднего бизнеса, идей по решению вопросов рынка труда.

Следующие президентские выборы в Украине: смыслы и кандидаты

С осени 2022 года в СМИ начали появляться деятели, о которых уже успели все забыть. Остальные политики старой школы увеличили частоту своих выступлений по ТВ. Действующая власть пользуется монополией на телевидении в формате телемарафона как инструментом для сохранения позиций. С учетом фактора резких глобальных изменений из-за войны с РФ в Украине уже идет политическая борьба.

Но сейчас в массовом дискурсе фактически отсутствуют вопросы вида грядущего. Старые международные институты, религии и общественно-политические модели не отвечают вызовам нового времени, при этом по инерции пытаются блокировать альтернативные, новые идеи и концепции. По мнению экспертов, цикл доминирования крупных систем, корпораций, топ-бюрократии над личностью и малым и средним бизнесом закончился. Существует дискурс, что сейчас в наиболее развитых странах пока еще концептуально не оформлена экзистенциальная борьба за будущее между разными элитными группами мирового масштаба. Например, противостояние команд Байдена и Трампа. Это противостояние между глобалистами – моделью цифрового мира с увеличением контроля над человеком в пользу небольших групп и сторонниками природного мира с сохранением свободы личности, многообразия, каких-либо положительных общественных традиций старой эпохи.

По мнению экспертов, из-за войны и больших разрушений украинской инфраструктуры эта тема не будет главной на предстоящих президентских выборах.

"Сейчас это более актуально на Западе. Там есть опасения, что с помощью мультимедийных технологий значительно увеличится контроль государства над личной жизнью граждан, – говорит политолог Владимир Фесенко. – Это актуально в России и Китае, где эта проблема уже сейчас существует. У нас еще не такой большой охват страны цифровизацией, чтобы у кого-то возник соблазн использовать это для усиления контроля над гражданами. Но через 5-7 лет этот вопрос может стать актуальным".

При этом предпосылки для появления такого дискурса имеются. Проект "paperless", согласно которому вместо материальных документов внедряются электронные документы. Не следует забывать о новости об интересе спикера ВР Стефанчука к китайской системе "социального кредита" и заявлении топ-функционера "Слуги Народа" Давида Арахамии о том, что принципы компартии Китая и "СН" во многом совпадают. А также идею технологов "Слуги народа" ввести полностью электронное голосование на выборах. Кто контролирует серверы с базами данных электронных документов, тот и контролирует жизнь людей, имеет возможность всячески усложнять жизнь нелояльных властям и системе личностей. К счастью, на глобальном уровне такие модели уже потерпели поражение (кризис и сокращение в транснациональных корпорациях Facebook, Twitter, Amazon). Но о некоторых угрожающих нюансах не следует забывать.

По мнению политолога Павла Жовниренко, главной предвыборной технологией следующих президентских выборов будет эксплуатация образа Победы Украины над РФ и кулуарное сопротивление так называемой модели еврооптимизма.

"У победы всегда много родителей, – говорит Павел Жовниренко. – Ожидаются "сериалы" по ТВ, где тот или иной кандидат будет заявлять, что именно он Отец победы. Новые лица направят усилия на то, чтобы общество не увидело, что за этими деятелями стоят старые олигархи, которых пугают прозрачные правила игры. Они могут существовать только в мутных условиях. Они состоялись на грабеже государства. Зачем им что-либо менять?".

Также уже сейчас видно, что в течение следующей кампании действующая власть и ее возможные соперники находятся в крайне неравных условиях.

"Олигархи продолжат воздействовать на выборы, – говорит Юрий Гаврилечко. – Уникальность ситуации будет в том, что сейчас почти весь медиа ресурс под контролем государства. Смогут ли что-нибудь этому противопоставить? Будут ли созданы какие-то технологии для этого? Будет желание что-нибудь противопоставлять? Что-нибудь получится? Сказать сложно".

Пока что главным претендентом является действующий глава государства Владимир Зеленский.

"Мне не известен ни один человек из украинских и международных вип-политиков, кто после первого президентского срока не пошел бы на второй", – говорит Павел Жовниренко.

"На выборах 2024 года будет другая логика у избирателей, нежели раньше. Например, доминировать может концепция безопасности, а значит, к власти придет военный", – говорит Борис Кушнирук.

В январе 2020 года Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на второй срок. Во время избирательной кампании 2019 он акцентировал внимание, что идет на один срок. В ноябре 2021 года Зеленский уже сменил акценты и говорил, что вопрос о его вероятном втором сроке будет зависеть от реакции общества и результатов обсуждения с семьей. Согласно опросам общественного мнения, в конце 2021 года Зеленскому не доверяли 61% граждан Украины, а в январе 2022 его поддерживали только 17,4% граждан Украины.

Все изменилось 24 февраля 2022 г. с полномасштабным вторжением РФ в нашу страну. В августе рейтинг Зеленского достиг 91%, а в октябре 2022 года Президента Украины вообще назвали одним из самых популярных украинцев всех времен с результатом 29,8% – он уступил только Тарасу Шевченко. Интересно, что единственным нашим современником в первой десятке того рейтинга был главком ВСУ Валерий Залужный, который регулярно заявлял об отсутствии политических амбиций.



Последний на сегодняшний день опрос относительно симпатий украинцев на следующих президентских выборах состоялся еще до современного этапа войны, в феврале 2022 года. Тогда лидером был Владимир Зеленский, за него готовы были проголосовать 25,1% из определившихся с выбором. Второе место было у Петра Порошенко – 21,8%, третье – у Юлии Тимошенко – 11,8%. Менее 10% голосов избирателей могли согласно тому опросу получить Юрий Бойко – 8,3%, Дмитрий Разумков – 7,2%, Евгений Мураев – 6,5% и Игорь Смешко – 6,1%. Также в феврале 62,5% из опрошенных социологами граждан Украины не поддерживали выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Моделирование вероятного второго тура, где Зеленскому подбирали разных оппонентов, состоялось в 2021 году. Тогда социологи подсчитали, если бы на следующих президентских выборах во втором туре встретились Зеленский и Порошенко, то оба претендента получили примерно одинаковое количество голосов. Уверенно Зеленский побеждал во втором туре пророссийского политика Юрия Бойко – 63% против 37%. С небольшим преимуществом 53,5% против 46,5% Зеленский побеждал Юлию Тимошенко. При этом Зеленский бы проиграл второй тур экс-спикеру ВР Дмитрию Разумкову с результатом 44% против 56%.

Сейчас можно констатировать, что пророссийская риторика в Украине превратилась в маргинес, поэтому Бойко или Мураева очень сложно представить в виде фаворитов предстоящей политической борьбы. Однако пока и сложно представить, кого поддержат люди, ранее голосовавшие за таких политиков.

В целом сегодня эксперты не видят в действующих вип-политиках способностей ответить на вызовы нового времени.

"Для Украины было бы лучше, если бы само общество предложило новую повестку дня, – говорит "Комментарии" политолог Виталий Бала. – Она в общих чертах уже становится понятным – какой должна быть Украина и ее место в новом мире. Те, кто играет ведущую роль в формировании новой повестки дня, будут главными кандидатами на следующих выборах в Украине. При этом мы уже сейчас видим начало политической борьбы, много сомнительных действий и популизма. Вообще сейчас уже нет топ-10 украинских политиков. Я не понимаю, как бы люди ответили в случае опроса о предстоящих выборах. Они еще не понимают, кому действительно доверяют. Может появится какой-нибудь новый кандидат. Тот же Зеленский объявил, что идет в президенты, почти перед началом избирательной гонки 2019-го года. При этом 24 февраля полностью изменило общественное понимание того, каким должен быть политик в Украине. Но, к сожалению, остались продукты старой системы, старые политики, действующие по старым лекалам. Надеюсь, что не будет ни одного лидера, потенциального президента. А что будет команда людей, которая видит будущее для Украины. И кстати, в кулуарах обсуждают намерения провести следующие выборы как можно быстрее, чтобы получить 90% голосов избирателей. Но так тоже не будет".

Таким образом, как минимум с точки зрения способности решения экономических вопросов и наличия стратегического мышления в новых условиях, ни один из известных украинских политиков не продемонстрировал, что может решить задачи, которые новое время ставит перед Украиной.

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