Политические итоги 2021 года: важнейшие события для Украины

Если прошлый 2020 год получил народное название "карантинный", то уходящий 2021-й многие называют "годом ожидания больших неприятностей". Эти неприятности, к счастью, пока не наступили, но и опасность от их появления никуда не делась. "Комментарии" вспоминают самые яркие политические события в 2021 году, произошедшие в Украине либо напрямую касающиеся ее.

Выборы в Харькове. Фото: Цензор.Нет

"Майдан", но совсем не евро

Начнем с события, которое является сугубо экономическим, но превратилось в политическое, причем широкого масштаба.

Еще в 2020 году власти аккуратно предупреждали население, что вскоре придется поднимать тарифы ЖКХ. "Слуги народа" делали это, используя максимально расплывчатую, можно даже сказать, успокоительную формулировку, что этот самый народ вначале и не догадался, какие цифры увидит в квитанциях.

Официальные лица, в том числе и лично президент Зеленский, долго рассказывали "сказки" про новую "прогрессивную" систему ценообразования. И с ловкостью кота Баюна смогли усыпить бдительность украинцев настолько, что те спокойно встретили Новый год, а опомнились только, когда уже все оливье было съедено, а шампанское и другое спиртное выпито.

В январе 2021 года в Украине произошло одновременное поднятие сразу нескольких коммунальных тарифов. Новые цифры вызвали большое недовольство населения, сразу в нескольких городах состоялись протестные акции с лозунгами "Стоп тарифный геноцид" и т.п.

Президент, глядя все это, провел энергетическое совещание, на котором подчеркнул, что тарифы должны быть "справедливыми". Также глава государства заявил, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан". То есть, снова включил Кота-баюна, вероятно надеясь, что население после новогодних праздников еще не совсем протрезвело и продолжает пребывать в "нирване". Людей это не успокоило, они продолжили протестовать.

Эксперты отнеслись к "тарифному майдану" по-разному. Кто-то поддержал, при этом обвиняя во всем "зеленую" власть. Ну, а кто-то обвинил лидеров протестующих в нечистоплотной игре. Например, банкир Сергей Фурса назвал тарифные протесты информационной "спецоперацией" одиозного олигарха Игоря Коломойского, направленной на усложнение сотрудничества с МВФ.

Стоит отметить, что из оккупированного Донецка тут же подал голос полностью подконтрольный Москве "МММщик" Денис Пушилин. Он, как человек, которому выгодны любые волнения в Украине, поддержал протесты, назвав их "всеукраинской народной революцией".

Но к его разочарованию, "тарифный" майдан, в отличие от Евромайдана, не привел к кровавым событиям и не создал предпосылок для появления в Украине очередных "зеленых человечков".

Справедливости ради отметим, что после "тарифного майдана" руководство страны все же сделало в ценовой политике определенные шаги, чтобы как-то разрядить обстановку. Тем не менее, новые тарифы ЖКХ оказались все равно высокими, и граждане Украины, особенно пенсионеры, в этом году больше думали не о том, как жить, а о том, как выжить на свои копеечные соцвыплаты.

Выборы в Харькове: "тень" Кернеса и "скучное" лицо Добкина

Не секрет, что харьковский политический бомонд, хотя и находится постоянно в тени то донецких, то днепровских, то киевских коллег, но оказывает довольно большое влияние на политику страны в целом. Кресла харьковских местных советов и администраций часто становятся трамплином для прыжка в столицу. Впрочем, самый, скажем так, яркий мэр этого города Геннадий Кернес в Киев особо не стремился, но имел в стране статус и известность гораздо большего масштаба, чем местный.

С 2014 года именно Харьков считается одним из первых форпостов на пути к завоеванию всей Украины. Своевременная переориентация именно харьковских элит в проукраинскую сторону не дала сделать из этого важного города какую-нибудь непризнанную "республику" со всеми вытекающими отсюда боевыми действиями. Поэтому к выборам в этом городе сейчас приковано особое внимание.

"Первая столица" Украины уже традиционно придумывает под местные выборы нечто нестандартное, в результате чего они превращаются либо в анекдот, либо в мини-игру престолов, где сразу после смерти "короля" начинается нешуточное противостояние.

Так произошло и в этот раз: в конце 2020 года непотопляемый Геннадий Кернес отпраздновал десятилетие на своем посту, вновь выиграл выборы и вскоре умер. Поэтому когда в большинстве других городов вопрос мэров был закрыт еще в прошлом году, в Харькове практически весь 2021 год стал сплошной предвыборной кампанией.

Злые языки поговаривали, что харьковчане в конце 2020-го выбирали уже "мертвого" мэра, а на самом деле Кернес якобы умер гораздо раньше, чем об этом объявили официально. Мало того, возник скандал: оппоненты секретаря горсовета Игоря Терехова, обвиняли того в нецелевом использовании электронной подписи умирающего Геннадия Адольфовича.

Так это или нет, но смерть Кернеса стала фактически стартовым пистолетом для новой политической гонки, фаворитами в которой были Терехов и Добкин. Не успел отгреметь похоронный марш, как они включились в гонку, прекрасно понимая, что ведут борьбу за голоса не столько харьковчан, сколько бывших избирателей Кернеса. А поскольку оба считались людьми Кернеса, то каждому из них нужно было доказать, что он больше "кернесовский", чем его оппонент.

Два главных претендента принялись копировать методы общения Кернеса, посещая школы, дворы, площадки и другие места. Лучше получалось у Терехова, на стороне которого, как и.о. городского головы, был еще и админресурс. На протяжении всего года он организовывал открытия парков, стадионов и детских площадок, за что получил от оппонентов прозвище "открывашка".

В отношении Добкина Терехов не оставался в долгу и как-то раз, выступая перед избирателями, назвал того "письмом, забытым на почте", причем приписав авторство этой фразы покойному Кернесу. А когда Добкин заявил, что благодаря ему "с Геннадием Адольфовичем" в Харькове сохранился мир, Терехов тут же парировал: "Это Добкин хотел привезти сюда войну, а мы с Геннадием Адольфовичем этого не допустили".

На фоне Добкина, побрившегося налысо, отпустившего бороду и добавившего себе таким образом лет 20, Терехов смотрелся более презентабельно. Он обладал именно такой внешностью, которая нравится харьковским пенсионерам. В итоге при рекордно низкой явке (28,29%) мэром таки выбрали Терехова, причем в первом туре, но с весьма неоднозначным результатом (50,55%). Жизнь покажет, станет ли он самостоятельным игроком и пойдет в большую политику или так до конца карьеры и останется "тенью Кернеса", пасущейся на его электоральном поле.

Второй "друг" Кернеса Добкин набрал около 30%, что, несмотря на "скучное лицо", тоже можно считать неплохим результатом. Видимо, харьковчане теперь выносят с почтовых отделений абсолютно всё, даже забытые письма. Остальные же кандидаты не относились к людям Кернеса, поэтому им толком никто не давал в Харькове выступать, и голосов они много не набрали.

Аваков, который "никуда не уходил"

Но если Кернес особо в Киев никогда не стремился, то его земляк и еще один "большой друг" (на этот раз – в переносном смысле) Арсен Аваков очень даже неплохо там обосновался, причем получше многих коренных жителей столицы. Неизменный глава МВД, гражданский человек, руководивший силовым ведомством с самого Евромайдана, вдруг решил в середине лета подать в отставку.

Впрочем, это событие было неожиданным для кого угодно, но только не для самого Арсена Борисовича. Поговаривают, что он давно уже планировал "повесить фуражку на гвоздь", но не потому что устал, а по причине, давшей народное название 2021 году, то есть ожидание большого "шухера".

Впрочем, есть и другое мнение. Например, экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что Авакова уволили с должности из-за инцидента с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагаром. Согласно его информации, мать Брагара является няней у детей Зеленского.

"То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит. И тут его остановили за пьянку. Не знаю, пил он, не пил. Но для Зеленского это была красная тряпка", — убежден Андрей Богдан.

Мы уже анализировали многолетнее пребывание Авакова на посту главы МВД в отдельной статье. Что и говорить, его фигура весьма противоречива. Одни называли его "чертом" и "бандитом", другие же хвалили за то, что не пустил "русскую весну" в Харьков.

После назначения нового главы МВД, которым стал Денис Монастырский, многие сказали, что Арсен Борисович якобы "никуда не уходил" и продолжает управлять силовым ведомством, теперь уже неформально. Дело в том, что Монастырский работал помощником у Антона Геращенко (еще один харьковчанин), который, в свою очередь, был вначале советником, а потом и заместителем у Авакова.

В Сети даже появились фотожабы, на которых Аваков передает пост еще одному Авакову. До сих пор ведется дискуссия, можно ли нового министра внутренних дел назвать полностью человеком Авакова или нет.

С одной стороны, Монастырский прошел в нардепы по спискам партии "Слуга народа", партии Владимира Зеленского. С другой же, его оппоненты утверждают, что он, работая в парламенте, делал все, что ему говорил Геращенко, включая скандальное голосование по электрошокерам. Да и вообще, есть мнение, что Монастырский попал в парламентский комитет "по квоте Авакова" и проводил через него законы, выгодные тогдашнему главе МВД.

Так это или нет, но Арсен Борисович после своей отставки сохранил вес в украинском политикуме. Поговаривали, что он даже может создать собственную политсилу. Что касается Монастырского, то он не является настолько публичной личностью. В отличие от "фейсбучного министра" Авакова, действующий глава МВД появляется там довольно редко, его посты почти всегда носят официальный характер и не становятся скандальными или просто широко обсуждаемыми.

За полгода пребывания в должности преемник Авакова ничем особенным не запомнился, в отличие от своего заместителя Гогилашвили, "подвиги" которого мы рассмотрим позже.

Арест Саакашвили: нас ждет новая "революция роз"?

Нельзя, конечно же, не вспомнить резонансные события, связанные с еще одним "другом" Авакова, бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили. Его можно назвать как грузинским, так и украинским политиком. Но больше все-таки грузинским, несмотря на то, что на данный момент у него гражданство украинское (тут боимся ошибиться, поскольку ситуация менялась несколько раз).

Тот самый "бе-бе-бе", у которого с Аваковым, была очень запоминающаяся перебранка. Тот самый "карлсон", штурмовавший украинскую границу (причем удачно), и которого потом подчиненные Арсена Борисовича и Петра Алексеевича ловили по киевским крышам, осенью 2021 года решил вернуться на Родину. Его предупреждали, что это большой риск, и там ему будет организован очень холодный прием. Михо это не остановило, он все равно приехал в Грузию и был арестован.

Оценить объективность выдвинутых против него обвинений не так просто. С одной стороны, он небезгрешен, во время его правления были и успехи, и провалы. Причем критики отмечали, что успехов Михо добивался в первую очередь благодаря своему окружению. Да, короля делает свита, но свиту эту тоже нужно уметь подобрать. Как говорил печально известный усатый земляк Саакашвили, "кадры решают все". Что и говорить, если даже такой откровенно промосковский поп, как митрополит Одесский Агафангел, да и тот признавал, что Грузия при президентстве Саакашвили "на глазах расцветала".

На наш взгляд, отбыв две президентские каденции, Михеил Николозович мог удержать власть, проведя на должность главы государства верного ему человека и контролируя парламентское большинство. Но руководя страной, он действительно ошибался и иногда перегибал палку, а война 2008 года и российские военные, вторгшиеся на территорию Грузии, нанесли, пожалуй, самый сокрушительный удар по его авторитету. Народная любовь – это явление весьма неустойчивое, а что касается боевых действий, поражения правителям никогда не прощаются. Разве что после полноценного реванша.

В итоге у Михо после двух сроков президентства не получилось удержать власть, кандидат от его партии выборы не выиграл, а ему самому пришлось срочно ретироваться из Грузии. Он надеялся совершить камбэк уже в украинской политике, но после назначения председателем Одесской ОГА, согласно популярному в Сети мему, вновь "что-то пошло не так". С президентом Порошенко и его свитой отношения не заладились, лишили гражданства, а провластным СМИ было дано негласное ц/у: в позитивном контексте упоминать Саакашвили как можно реже.

При президенте Зеленском ему вернули гражданство, но после нескольких попыток вернуться в большую политику Михо понял, что ему здесь в Украине просто нет места – везде "свои" люди, и он никак не вписывается. На наш взгляд, это одна из ключевых причин, почему он все-таки решил вернуться на Родину после восьмилетнего перерыва.

В Грузии его, как говорится, "приняли" с распростертыми, выдвинув целый букет обвинений. Что только не инкриминируют Саакашвили: и организацию нападения на депутата, и злоупотребления полномочиями, и жесткий разгон протестов оппозиции в то время, когда он возглавлял страну. Причем список его грехов настолько широк и постоянно пополняется, даже когда он находится в неволе, что мы не удивимся, если скоро там появится обвинение в том, что он надругался над бабушкой Ленина.

А дальше будет как в фильме про Шурика "Кавказская пленница": - Простите, часовню тоже я развалил? - Нет, это было до вас, в XIV веке…

Не можем сказать точно, процветала ли Грузия при Саакашвили, как утверждает товарищ Агафангел и многие другие, но, по крайней мере, когда он был президентом, эта страна начинала походить на европейскую. Да, с особым кавказским колоритом, не без "косяков", но все же пыталась слезть с гор и устремиться в Европу на деле, а не на словах. При нынешних же властях, которые многими экспертами подозреваются в лояльности к Москве, Грузия все больше напоминает Грузинскую Советскую Социалистическую республику. Арест Михо и весьма слабая доказательная база по многим выдвигаемым против него статьям – тому свидетельство.

Складывается впечатление, что нынешнее руководство Грузии делает все для того, чтобы сбитый летчик Михеил вновь набрал былой вес и стал национальным героем. Даже украинский президент Порошенко, допустивший очень много ошибок, в том числе и по отношению к Саакашвили, до такого не додумывался.

Пока второй "революцией роз" в Грузии не пахнет, но если и дальше продолжится в том же духе, поддержка Саакашвили вновь возрастет до былых показателей, и этот гордый народ вновь выйдет на улицы. Только теперь вместо цветов грузины могут взять в руки кое-что потяжелее.

Война на Донбассе, "Байрактары" и истерика, связанная с ними

Освещая политические события в уходящем году, нельзя не упомянуть главную кровоточащую рану Украины – слегка замороженную, но периодически подогреваемую, словно на керосинке, войну на востоке страны. У сепаратистов "ДНР"/"ЛНР" мало что клеится в экономике искусственно созданных "государств", и если бы не финансовая, военная и информационная поддержка Москвы, они бы просто уже ушли в историю и стали обычным объектом запугивания детей перед сном, как баба Яга или Бабай (к слову, на Донбассе боевик с подобным позывным как раз был).

Однако нынешние власти России, глядя на то донбасское "чудо", которое сотворили, совершенно не раскаиваются и продолжают гнуть ту же политику. На протяжении всего года на линии разграничения, а по факту линии фронта постоянно возникали обострения, сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" по-прежнему претендуют как минимум на все территории Донецкой и Луганской областей. Причем именно в 2021 году провокации возникали чаще, чем в предыдущих, если не считать, конечно, активных боевых действий в 2014-15 гг. Из Москвы, Луганска и Донецка также возросло количество угроз и обещаний "освободить" всю остальную территорию Украины.

В октябре появились сообщения, что Киев впервые применил на Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Эти летательные машинки уже приобрели статут "имбы" в Сирии, а также в Карабахе, когда азербайджанская армия, поддерживаемая Турцией, просто вынесла армию НКР, состоящую главным образом из армян.

Кстати, в том конфликте риторика Москвы особенно удивила. Будучи официальным военным союзником Армении, российская сторона как-то мягко отреагировала на тот факт, что азербайджанцы, используя в том числе и "Байрактары", вернули себе сразу несколько спорных районов, над которыми потеряли контроль еще 30 лет назад.

Из Москвы не последовало никаких громких обвинений в адрес Баку, их не обвиняли в фашизме, как украинцев. Куда подевались все гиркины, бородаи, затулины со своими призывами восстановить границы "русского мира". Не особо старался и агитпроп в лице Соловьева, Скабеевой и прочих подконтрольных масс-медиа. Россия, конечно же, поимела определенную выгоду из той ситуации и даже задействовала своих "зеленых человечков". Однако вели они себя поскромнее, чем в Крыму и на Донбассе, а их пребывание в зоне карабахского конфликта было подано максимально умиротворительно.

Но вернемся к Донбассу. В отличие от ситуации с Азербайджаном, здесь все было совершенно по-другому. Когда подобные "Байрактары" стала использовать Украина (и тоже довольно эффектно), из Москвы и Донецка тут же раздалась истерика из серии "помогите, хулиганы зрения лишают!", с экранов ТВ и всевозможных ютуб-каналов посыпались новые обвинения и угрозы в адрес Киева. Хотя по сути, ситуация очень похожа – война, сепаратизм, псевдореспублика, поддерживаемая РФ и стремление признанного государства если не вернуть юридические территории, то хотя бы не допустить захвата новых. Но реакция диаметрально противоположная.

Окрыленная локальным успехом, украинская сторона расширила сотрудничество с Турцией, в том числе закупку беспилотников, ставших уже легендарными. И, конечно же, получила не только словесные угрозы, но и целую череду реальных действий, подчеркивающих, что имеет дело с весьма хитрым и опасным противником.

Скопление войск РФ на границе, переговоры Байден-Путин

В этом году российская сторона не только продолжила "кошмарить" Украину с помощью "ДНР" и "ЛНР", но и принялась устраивать разные учения/скопления/передвижения на своей, российской, территории, что даже американцы стали дергаться. Вначале через СМИ, потом через отдельных политиков Украину стали предупреждать о том, что на границе "беспрецедентные" маневры российских военных, и назревает нечто весьма нехорошее. Официальный Киев сперва реагировал вяло и даже пытался успокаивать население, заверяя, что там ничего особенного не происходит, а американцам "большое спасибо" за бдительность, но они погорячились.

Впрочем, чуть позже даже Зеленский, доселе не выключавший "кота-баюна", поменял риторику и признал, что предупреждения из-за рубежа о надвигающейся угрозе все же не лишены оснований.

Известный украинский дипломат Роман Безсмертный, комментируя данную ситуацию, подчеркнул: "На оккупированном Донбассе сосредоточены военные корпуса – там число людей примерно как армия Франции. Кроме того, туда стянута разная бронетехника – ее количество можно сравнить с той, что на вооружении у армии Германии. Сейчас Россия проводит странные маневры неподалеку от украинской границы. Добавим сюда ситуацию с "беженцами" на белорусско-польской границе, которые на самом деле не беженцы, а гражданские лица, используемые в военных целях. Заблокирована работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, обмен военнопленными, не действует "нормандский формат". Обстрелы усиливаются, а в Украине все чаще задерживают разных диверсантов из России. Какие вам еще нужны доказательства, чтобы понять, что напряжение растет, и Кремль ведет подготовку к серьезным действиям!"

В конце 2021 года вопрос о том, обычные это маневры возле украинско-российской границы или необычные, уже не стоял. Стоял только вопрос о том, для чего это все делает Путин, просто играет мускулами или же реально хочет повторить тот трэш, что был устроен в 2014 году, а может быть, даже и хуже.

К тому же искусственный "миграционный кризис" в Беларуси, полный разворот Лукашенко в сторону Москвы и даже угрозы в отношении Украины изрядно подлили масла в огонь. Ситуацию с "беженцами", которых "бацька" вначале "накопил" в Беларуси, а потом направил к польской границе, мы не выделяли в отдельный пункт, поскольку он касался Украины лишь косвенно. Однако эти события могут быть звеньями одной цепи, которую раскручивает известно кто. И эта цепь уже давно нависает над головами украинцев.

Натовские войска и так находятся неподалеку, причем в сразу нескольких сопредельных государствах. Он, конечно же, их тоже упоминает. Но вот Украина в НАТО – это вообще для него кошмар. Видимо, войска Альянса, ставшие на плодородные почвы Харьковской или Киевской областей, сразу вырастают в терминаторов, даже более опасных, чем "киборги" из донецкого аэропорта.



В последнее время старика Байдена многие обвиняют в том, что он больше спит, чем работает, причем не бодрствует и на рабочем месте. Тем не менее, Путин не добился от него никаких гарантий невступления Украины в НАТО, как письменных, так и устных. Судя по всему, "дедушка" в очередной раз пригрозил Москве санкциями, хотя вслед за этим произошли и странные изменения в американских документах, связанные с "Северным потоком-2".

Если говорить коротко о переговорах Байден-Путин, то от них, конечно же, ожидали большего. Да и вообще, когда два лидера крупных мировых держав затевают саммит, на котором обсуждают не сугубо личные интересы, а судьбу фактически всего мира, этому мероприятию стоит придать больше прозрачности. А так ход самой беседы покрыт каким-то мраком, как будто это бартерная сделка по обмену партии водки на отару овец, и ей просто необходима коммерческая тайна.

Пикантности ситуации придавал тот факт, что с Байденом в комнате находились соратники и помощники (шутить по поводу того, что они просто не давали ему заснуть, не будем), а вот Путин сидел один-одинешенек. Резкий такой контраст получился, символизирующий разницу в менталитете и политикуме американцев с их сменяемой властью и россиян, возводящих на престол "вождей", неизменных в течение долгих лет.

Так или иначе, но из-за таинственности саммита и недопуска туда журналистов мы не можем точно сказать, принес ли он что-либо полезное конкретно Украине. Глядя на тот факт, что в риторике и действиях Москвы в отношении нашей страны не изменилось ничего, можно сказать, что пока конкретных результатов не видно.

"Вагнергейт" и конфликт Зеленский-Ахметов

Пока руководство Российской Федерации бросает силы на борьбу с Украиной, а также всем цивилизованным миром, в самой Украине заняты драками между собой. Принцип "бей своих, чтоб чужие боялись", к сожалению, присутствовал в нашей стране при всех режимах, не изменился он и при "слугах народа".

Одним из самых ярких скандалов уходящего года стал "вагнергейт". Согласно открытым источникам, Киев еще при президентстве Порошенко санкционировал важную операцию по заманиванию российских наемников в ловушку. Задумка была такая: украинцы отслеживают вагнеровцев и прочих "ихтамнетов" в России и через подставные структуры привлекают их "на войнушку", а потом тайно переправляют на территорию Украины, чтобы превратить в ценных "языков". Пойманных боевиков, воевавших против Украины, планировалось раскрутить на показания, которые потом направить в Гаагу для доказательств преступлений РФ и ее присутствия на Донбассе.

Но у власти могли быть другие планы. Пока не удалось установить точно, вредительство это было или банальная халатность, но операцию не то отменили, не то перенесли, и в результате мало того, что украинским разведчикам не дали выполнить задуманное, так еще и "засветили". По мнению оппозиционных политиков, теперь этим людям угрожает опасность, а действия власти попадают под статью об измене родине.

В деталях "Вагнергейта" еще предстоит разобраться и дать им правовую оценку. Но ясно, что произойдет это уже не в текущем году. Это событие эффектно вписалось в и без того назревавший конфликт действующего президента с олигархом Ринатом Ахметовым. Зеленский утверждал, что неведомые силы "из России и Украины" хотят устроить переворот и привлечь к этому владельца ДТЭК. А Ахметов, в свою очередь, опроверг все обвинения и подчеркнул, что его предприятия продолжают обеспечивать страну энергоресурсами, несмотря на то, что страна им сильно задолжала. Уж не знаем, кто из них больше борется за интересы государства, а кто за свои собственные, но на фоне очередных действий Кремля это противостояние совершенно не выгодно для Украины.

"Сильный рейтинг Зеленского еще летом текущего года заставлял Ахметова, крупнейшего олигарха страны, всегда пребывающего на "своем полюсе", размещать "яйца в разных корзинах". Для этого нужно было создать 4-5 партий "партий-обманок", причем каждая их них, эксплуатируя фантомные боли и психокомплексы электората, должна была едва набрать 5% голосов на парламентских выборах и вползти в парламент, создав "альтернативу". Но быстрый обвал рейтинга Зеленского внес свои коррективы. Если в июле аналогия с Януковичем смотрелась натянуто, то уже осенью ситуация кардинально поменялась", — отмечает политический и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Примечательно, что сейчас против Зеленского играет не только Ахметов и пятый президент Петр Порошенко. Сюда включилась уже Юлия Тимошенко, судя по всему, подключается Аваков и даже Юрий Бойко. Присутствие последнего в этой компании выглядит весьма интересно: если раньше он долбил в основном "оранжевых", а с 2013 года евромайдановцев, то сейчас появляется на разных ток-шоу и в компании с ними же критикует главным образом Зеленского.

Украинские эксперты, которые сохраняют верность своей стране, но при этом не поддерживают ни Порошенко, ни Зеленского, отмечают, что подобная ситуация может закончиться тем, что оба финалиста прошлой президентской гонки доиграются, что приведут к власти Бойко. И тогда, по их мнению, в Киеве сформируется конкретное пророссийское лобби, а сине-желтые флаги останутся развеваться на административных зданиях лишь формально. Если вообще там будут…

Впрочем, хоть социология не всегда объективна, а люди, проводящие опросы, склонны подтасовывать результаты, пока Бойко еще далековато до этих двух "тяжеловесов". По некоторым плебисцитам, он проигрывает сейчас не только им, но и Тимошенко, которую, похоже, скептики рановато отправили на политическую свалку.

Президентство "по-приколу"

В начале года "Комментарии" уже писали в отдельной статье о том, что по результатам опросов на первом месте пока еще идет действующий глава государства Владимир Зеленский. Но в то же время он уже не безоговорочный лидер, как два года назад. Ситуация с "вагнергейтом", провалами кабинета министров Дениса Шмыгаля, названного "самым худшим" в истории Украины, и другие странные действия нынешней власти популярности Зеленскому не добавляют.

Иногда вообще складывается впечатление, что "слуги народа" специально проводят такую политику, чтобы их как можно быстрее вынесли из кабинетов. Чего стоят только меры, проводимые в рамках противодействия пандемии коронавируса. Вместо того, чтобы разработать собственную вакцину, лекарства, обеспечить людей средствами индивидуальной защиты и всем необходимым оборудованием, нынешняя власть принимает такие законы, которые не только не останавливают вирус, но и помогают ему еще больше распространяться.

С 1 ноября вступил в силу принятый Министерством здравоохранения приказ №2153, который позволяет освобождать от работы и не платить зарплату сотрудникам, отказывающимся делать прививки от коронавируса.

Безусловно, ограничительные меры для борьбы с распространением заболевания вводить нужно. Но зачем людей ставить в такие условия, когда они из-за требований "ковид-сертификатов", приложения "Дий вдома" и прочих формальностей вынуждены простаивать очереди, обмениваясь вирусами еще больше, неясно.

Из-за непродуманных действий уходящий год стал годом разделения украинцев на вакцинированных и невакцинированных, на лояльных и противников вакцинации. Если послушать врачей, то вакцинирование, безусловно нужно. Но в ситуации с ковидом есть очень важный нюанс: ни одна из предлагаемых сывороток не прошла все необходимые стадии клинических исследований. Поэтому юристы справедливо подчеркивают, что навязывать прививки в данном случае – это нарушение законодательных норм. В то же время известно, что пока закон не обжалован в суде, он обязателен к исполнению, поэтому мы сейчас мы своими глазами наблюдаем, как власть в очередной раз загнала себя в правовой тупик.

Среди примечательных событий 2021 года, конечно же, стоит вспомнить недавний скандал с "наездом" заместителя главы МВД Гогилашвили на постовых в Донецкой области. Мало того, что он нахамил людям, работающим на важном объекте просто потому, что те его не узнали. Позже выяснилось, что этот инцидент не первый, а для данного чиновника это привычная манера общения.

Голосование привело к назначениям на высокие должности личностей, имеющих странную биографию, но при этом входящих в круг приближенных главного комика страны. Оказалось, что замминистра не только проживал и работал в России, но был помощником скандального депутата-боксера Николая Валуева. Был бы это обычный российский политик, ситуация не смотрелась бы столь вызывающе. Но Коля "Каменная Башка" — это известная фигура, которая конкретно "топит" за Путина и его политику по Украине, а в перерывах между так называемой "работе" в парламенте периодически вступает в перебранки с простыми мирными гражданами и продолжает отрабатывать боксерскую технику уже на них.

Таким образом вся страна узнала, что заместитель главы важнейшего силового ведомства "подносил бумажки" Валуеву, и еще неизвестно, прекратил ли сотрудничество с российскими политиками сейчас. К счастью, Гогилашвили не стал цепляться за свое кресло и ушел подобру-поздорову.

Также отметим скандал с покупкой электричества в Беларуси. Оппозиционные политики утверждают, что "слуги народа" создали искусственный дефицит угля, чтобы под этот шумок заключить договор с Минском да еще и часть денег от сделки положить в собственные карманы. Больше всего упоминают в этом деле Арахамию, утверждая, что тот с арабами создал "фирму-прокладку". На фоне подписания союзного договора России и Беларуси, а также заявлений Лукашенко, что в случае войны он будет явно не на стороне Украины, это выглядит не просто глупо, но преступно. И если в следующем году обвинения в адрес Зеленского и "слуг народа" будут доказаны, все эти факты могут нанести непоправимый ущерб его имиджу и даже выключить из предвыборной гонки за первое место.

В Зеленском разочаровались многие. Даже известные фигуры, такие как журналист Гордон и врач Комаровский, сейчас раскаялись в том, что перед выборами поддерживали комика и все шишки сыпали на "пороха". Все эти действия получили ответ от артистов студии "Квартал 95", и смотрелся такой юмор очень противно.

К слову, при президентстве Зеленского некогда качественное юмористическое шоу, где весьма эффектно насмехались и над Путиным, и над Порошенко, и над другими, сейчас явно деградировало. "Квартал", имевший ранее небезосновательную народную популярность, превратился в какой-то балаган, а юмористы с лицами, плохо помещающимися в экран, откровенно работают на заказ действующей власти, устраивая оппонентам Зеленского откровенное "мочилово".

Что и говорить, Зеленский, пойдя на президентство, "убил" в себе хорошего комика. А "Квартал", пляшущий под его дудку, если не убил, то нанес нокаутирующий удар всему украинскому юмору.

Несмотря на изложенные в статье неприятные события, надеемся, что этот "год ожидания большого шухера" Украина проводит спокойно, а в следующем году ничего такого страшного не наступит, и мудрость возьмет вверх над политическими амбициями.

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