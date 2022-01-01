Исторический поворот: события 2021 года, которые изменят мир

Охваченный пандемией коронавируса и его последствиями 2021 год запомнился чередой резонансных событий, которые ознаменовали конец целых политических эпох, а в отдельных случаях положили начало новым международным кризисам и вызовам или дали толчок тенденциям глобального масштаба.







Падение Капитолия





Начало 2021 года встретило мир апогеем политического кризиса в США. Сторонники президента-республиканца Дональда Трампа из числа ультранационалистов и приверженцев конспирологических теорий ворвались 6 января в здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает Конгресс США. До этого нечто подобное можно было увидеть лишь в остросюжетных фильмах, таких как "Падение Олимпа" или "Штурм Белого дома". Часть сторонников и членов Республиканской партии, которых прозвали "трампистами", отказывались признать результаты голосования и победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.





Дерзкая выходка ряженных в звериные шкуры и военную экипировку "трампистов" шокировала международную общественность и стала подтверждением того, что от острых политических кризисов, популизма и неопределенности не застрахованы даже такие зрелые демократические правовые государства как США. Однако, американские правоохранители оперативно разоблачили личности каждого из участников беспорядков и завели на них уголовные дела. Например, на скамье подсудимых оказался известный в узких кругах гитарист и основатель метал-группы Iced Earth, 53-летний Йон Шафер, которого приговорили сроку до 4,5 лет тюремного заключения за участие в штурме Капитолия.





Затор в Суэцком канале





Настоящим испытанием для мировой экономики стала авария гигантского контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале в марте 2021 года. Судно, перевозившее 18,3 тыс. контейнеров с различными грузами, порывом ветра развернуло поперек судоходной артерии. Корма и носовая часть контейнеровоза уперлись в оба берега судоходной артерии. Движение по Суэцкому каналу было заблокировано и образовался затор из 450 суден. По данным агентства Lloyd's List, за шесть дней затора убытки для мировой экономики составили 57,6 млрд долларов. Темпы прироста мировой торговли снизились на 0,4%, стоимость аренды некоторых судов выросла на 47%, а фьючерсы на нефть марок Brent и WTI подскочили на 5%.





Суэцкий канал играет ключевое значение в международных морских перевозках. Ежедневно через него проходят 50 судов, включая танкеры с 1 млн баррелей нефти на борту, что равноценно 12% мировой торговли. Контейнеровоз Ever Given находился под арестом в Порт-Саиде до июля пока шли переговоры между администрацией Суэцкого канала (Египет) и компанией-судовладельцем Shoei Kisen Kaisha (Япония) о сумме компенсации. Изначально, египетская сторона требовала возмещение ущерба в размере 916 млн долларов, плюс 300 млн долларов за репутационные потери, но впоследствии сумма компенсации снизилась до 550 млн долларов.





Авария Ever Given поставила под сомнение целесообразность строительства огромных контейнеров вместительностью до 20 тыс. контейнеров и дала повод для поиска новых логистических решений и альтернативных маршрутов доставки грузов из Китая в Европу. Чтобы частично разгрузить Суэцкий канал, в течении года были открыты новые маршруты доставки контейнеров по железной дороге из китайских городов в страны Западной и Северной Европы транзитом через Россию, Белоруссию, Польшу, страны Балтии. С 2010 по 2020 год объем железнодорожных перевозок контейнеров в направлении Китай-Европа увеличился с 6,9 до 878 тыс. штук.





"Талибан" захватил власть в Афганистане





Самым драматичным событием 2021 года стал вывод войск США и их союзников из Афганистана и последовавший за этим коллапс политической системы и экономики многострадальной страны. Боевики экстремистского движения "Талибан", против которых международная коалиция и афганская армия вели боевые действия с 2001 года, к началу сентября взяли под контроль большую часть Афганистана, включая столицу Кабул. Потраченные американцами за последние 20 лет 955 млрд долларов на нужды обороны, инфраструктурные проекты и развитие демократии в Афганистане пошли крахом.





Примечательно, что по состоянию на август 2021 года в распоряжении афганского правительства находилась хорошо вооруженная 300-тысячная армия и все возможности для противостояния исламистам. Тем не менее, афганские военные в большинстве случаев сдавали талибам свои позиции без боя и бежали из страны в Таджикистан, Узбекистан, Иран. Президент Ашраф Гани, как и большинство высокопоставленных чиновников, покинул Афганистан.





Талибы возродили государственное образование Исламский Эмират Афганистан, существовавшее в 1996-2001 годах, и сформировали временное правительство, где ключевые министерские посты заняли исключительно представители "Талибана". Например, должность премьер-министра занял Мохаммед Ахунд, а министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани, которые находятся под санкциями США. Глава "Талибана" Хибатулла Ахунзада занял пост верховного лидера Афганистана. Талибы не могут добиться признания со стороны США и стран Европы, но поддерживают связи с властями Китая, России, Узбекистана, Ирана, Пакистана, Туркменистана, Катара.





Несмотря на то, что лидеры талибов декларировали соблюдение фундаментальных прав и свобод и равные возможности для мужчин и женщин, на деле все оказалось иначе. Талибы практикуют казни чиновников, избивают журналистов и участников акций протеста, запретили женщинам работать в гуманитарных организациях, несмотря на нехватку персонала, и учиться в одних помещениях с мужчинами в университетах.





Поскольку экономика Афганистана полностью зависела от финансовой помощи извне, то замораживание Всемирным Банком и Международным валютным фондом выделения Афганистану 9,5 млрд долларов усугубило положение дел. Производственный и строительный сектор остановились, а руководству компаний не чем платить зарплаты своим работникам. Свыше 90% граждан недоедают. Из-за засухи и неурожаев Афганистан переживает голод. Ситуация в сфере безопасности не стала стабильнее после ухода американцев, так как местная ячейка ИГИЛ активизировала террористическую деятельность.





От ухода американцев из Афганистана выигрывает главным образом Китай. Китайские власти обещали оказать гуманитарную и финансовую помощь новому правительству, рассматривают Афганистан как площадку для строительства новых железных веток и автомагистралей в рамках своей инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь". Приход к власти талибов усугубил проблему беженцев в мире, так как 500 тыс. афганцев уже покинули страну. Украина оказала США и НАТО содействие в эвакуации из Афганистана и приняла 500 афганских беженцев. Афганская катастрофа привела к снижению популярности президента США Джо Байдена, чьи рейтинги опустились до 43%.





Конец эпохи Меркель в Германии





Главной интригой 2021 года стали парламентские выборы в Германии, результаты которых ознаменовали конец эпохи правления канцлера Ангелы Меркель , которая находилась у власти с 2005 года. На этот раз она не выдвигала свою кандидатуру на пост канцлера, а ее партия "Христианско-демократический союз" во главе с премьер-министром земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом проиграла "Социал-демократической партии Германии" во главе с министром финансов Олафом Шольцем.

На этот раз "Христианско-демократический союз" и его партнер по избирательному блоку "Христианско-социальный союз" остались за бортом правящей коалиции. Не в пользу партий сыграло участие их членов в коррупционных скандалах, недостаточное внимание команды Меркель развитию высоких технологий, декарбонизации немецкой промышленности, в том числе автомобилестроительного сектора, а также в связи с недостаточной популярностью нового лидера консерваторов Армина Лашета.

Новый канцлер Олаф Шольц 8 декабря принял присягу. Править страной будет так называемая "светофорная коалиция" в составе "Социал-демократической партии Германии", партии "Зеленые/Альянс-90", "Свободной демократической партии". Такое название она получила от партийных цветов участников. Правительство Шольца – самое молодое за всю историю Германии и впервые сформировано представителями трех партий. Шесть министерств, включая оборонное ведомство возглавили социал-демократы, зеленые – пять, свободные демократы – четыре. Половину из 16 министерских портфелей получили женщины для соблюдения гендерного паритета.

Партии договорились увеличить расходы на оборону с 1,6% до 2% от ВВП, поднять минимальную зарплату до 12 евро в час, снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, отказаться от использования угля до 2030 года. увеличить инвестиции в развитие альтернативной энергетики, содействовать строительству жилой инфраструктуры, разрешить двойное гражданство, легализовать употребление каннабиса, воздержаться от увеличения налогов, за исключением налогов за использование ископаемого топлива, снижения пенсий.

Будучи министром финансов, Шольц инициировал создание фонда ЕС по борьбе с коронавирусом, за что заработал популярность и доверие среди немцев и европейских партнеров. Как и Меркель, Шольц продолжит балансировать в отношениях с Россией, США и Китаем, отдавая приоритет укреплению интеграции внутри ЕС. Политик занимает двоякую позицию по отношению к России. С одной стороны, он выступает за соблюдение РФ норм международного права. Шольц не приемлет нарушение Россией границ независимых государств и собирается содействовать более активному участию ОБСЕ и ЕС в урегулировании конфликта на Донбассе.

С другой стороны, Шольц собирается проводить новую восточную политику в духе экс-канцлера Вилли Брандта, который добился разрядки в отношениях ФРГ со странами восточного блока в 70-х. Политик не собирается идти на конфронтацию с Кремлем и ужесточать давление без острой необходимости, будет пытаться улучшить отношения с Россией в интересах немецкого бизнеса, несмотря на существующие разногласия по украинскому вопросу. Шольц – сторонник идеи общей ответственности с РФ за обеспечение европейской безопасности.

Лидер зеленых Анналена Бербок заняла пост министра иностранных дел. Она занимает самую жесткую позицию по отношению к России среди влиятельных немецких политиков. Во время избирательной кампании политик выступала против строительства российского газопровода "Северный поток-2", за предоставление Украине немецкого оружия, поддерживала ужесточение санкций против РФ. Зеленые выступают за вывод американского ядерного оружия из Германии. Вот только во время коалиционных переговоров, зеленым удалось добиться лишь включения в коалиционное соглашение мер по поддержанию глобальной температуры ниже 1,5 градусов по Цельсию, переходу на потребление 80% энергии из возобновляемых источников и внедрению 15 млн электромобилей в Германии к 2030 году. Зато они получили право в 2024 году выдвинуть от Германии своего кандидата на пост председателя Еврокомиссии – ведущего органа ЕС в плане принятия решений. Сейчас этот пост занимает представитель христианских демократов Урсула фон дер Ляйен.

Лидер "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер занял пост министра финансов, который, по мнению политических экспертов Даниэля Эка и Бенджамина Фокса, является "ястребом" в фискальных вопросах. Политик выступает против пересмотра условий Пакта стабильности и роста – соглашения стран-членов ЕС по вопросам налоговой и бюджетной политики, которое предусматривает санкции против участников, которые не желают следовать общему курсу. Ряд европейских стран, включая Францию, Италию и Испанию, напротив выступают за пересмотр пакта в сторону предоставления участникам блока большей самостоятельности в сфере налоговой политики.



Глобальный оффшорный скандал





Подобно гнойному нарыву в октябре 2021 года вскрылись оффшорные схемы , с помощью которых уклонялись от уплаты налогов 35 бывших и действующих глав государств и правительств, 330 госслужащих из 90 государств. К таким выводам пришли в своем расследовании более 600 журналистов из 150 изданий и 117 государств. Им удалось получить доступ к 11,9 млн конфиденциальных документов и раскрыть личности 29 тыс. владельцев оффшорных фирм, которые политики использовали для тайных денежных операций либо хранили на их счетах свои деньги. В общей сложности, в офшорах спрятаны от 5,6 до 32 трлн долларов.





Расследование Пандоры повлияло на результаты парламентских выборов в Чехии. После того как в начале октября стало известно о том, что в 2009 году премьер-министр Андрей Бабиш купил за 22 млн долларов элитную недвижимость на во Франции через оффшорные фирмы и уклонился от уплаты налогов, рейтинги его партия "Акция недовольных граждан" резко просели. На выборах победил оппозиционный блок "Вместе", а его лидер Петр Фиала, последовательный критик России и сторонник ЕС и НАТО, стал новым премьер-министром.





Подобным промышляют лидеры ближневосточных стран. Стало известно, что через оффшорные фирмы король Иордании Абдалла Второй приобрел три виллы на пляже Малибу (США) за 68 млн долларов, а принцесса Марокко Лалла Хасна купила дом в Лондоне за 11 млн долларов. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани использует офшоры для хранения капитала своей семьи. Ну а премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и президент Кении Ухуру Кениата являются акционерами компаний и фонда, зарегистрированных в офшорах. Не обошел оффшорный скандал экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра и его супругу Шери, которые сэкономили 300 тыс. фунтов от уплаты налогов во время покупки здания в Лондоне за 6,5 млн фунтов через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Одним из владельцев фирмы являлся министр промышленности Бахрейна Зайед бин Рашид Аль-Заяни.





Сотрудник Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции Джулия Уоллес считает, что юристам и акционерам зарегистрированных в офшорах фирм удалось создать невероятно сложные сети компаний, в связи с чем непросто раскрыть схемы по уклонению от уплаты налогов или выводу средств. По информации аналитика Ника Мартина, решить данную проблему непросто, поскольку в большинстве случаев ничего противозаконного в регистрации компаний в офшорных зонах нет.





Белорусский кризис





Экстренная посадка пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и арест находившегося на борту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в мае 2021 года стали отправной точкой нового политического кризиса в Европе. Эксперт в сфере авиации Эльмар Гимулла считает, что режим президента Беларуси Александра Лукашенко нарушил Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, так как у него не было веских оснований для принудительной посадки самолета. Спецоперация белорусских властей принесла неудобства и дискомфорт пассажирам среди граждан стран-членов ЕС. Первоначально диспетчеры сообщили, что на борту самолета находилась бомба.





Если ранее ЕС ограничивался персональными санкциями в отношении белорусских чиновников, причастных к нарушению прав человека, то на фактический угон самолета пришлось отреагировать более жесткими мерами: прекратить рейсы через воздушное пространство Беларуси, ввести санкции против белорусских производителей нефтепродуктов, грузовых автомобилей, спецтехники, калия. Литва закрыла балтийский порт Клайпеда для белорусской продукции.





В ответ Лукашенко открыл границы Беларуси для соискателей политического убежища из охваченных политической и экономической нестабильностью мусульманских стран и приостановил действие соглашения о реадмиссии с ЕС. Не менее 10 тыс. выходцев из Сирии, Ирака, Афганистана, Йемена, Эфиопии, Ливии прибыли в Беларусь, чтобы затем попасть в Германию и другие страны Западной Европы. В частности, с августа 2021 года в Германию прибыло 5 тыс. нелегальных мигрантов из Беларуси. Толпы нелегалов пытались прорваться через границу в Польшу, Литву и Латвию встречая сопротивление пограничников данных стран. ЕС и США пригрозили ужесточить санкции против Беларуси, если Лукашенко не прекратит разжигать миграционный кризис.





В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель обсудила проблему с Александром Лукашенко несмотря на то, что страны Западной Европы не признают его власть и считают результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированными. ЕС договорился с некоторыми третьими странами о содействии в решении проблемы. В аэропорту Стамбула прекратили продавать билеты в Беларусь для потенциальных соискателей политического убежища, а Ирак направил в Минск самолеты для эвакуации своих граждан.





Кризис в отношениях Беларуси и ЕС отвечает интересам России. Москва активизировала переговоры с Минском о реализации положений Соглашения о союзном государстве 1999 года и пытается использовать похолодание отношений Беларуси и Запада для экономического и политического поглощения республики. В 2021 году обострились отношения Беларуси с Украиной, которая поддержала позицию ЕС в политическом кризисе. В конце ноября Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне, если Запад, якобы "развяжет войну" на Донбассе или на границе с Россией. Воспринимать такую риторику стоит как готовность Минска оказать всевозможную помощь Москве в противостоянии с Киевом, в случае необходимости.





Климатическая конференция ООН





Острые дискуссии среди политиков и экспертов вызвали результаты климатической конференции ООН в Глазго в ноябре 2021 года. В мероприятии приняли участие представители около 200 государств. а его целью было скорректировать политику в сфере защиты климата во исполнение положений "Парижского соглашения" 2015, целью которого является ограничить рост температуры до 1,5 градусов по Цельсию. Участники конференции договорились до 2030 года сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 45% от уровня 2010 года, выделять дополнительно 100 млрд долларов в года на оказание помощи странам с низким и средним национальным доходом и постепенно сокращать использование теплоэлектростанций, работающих на угле.





В мире конференция встретила смешанную реакцию. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно восприняли достигнутые договоренности как возможность отказаться от субсидирования угля и ископаемых видов топлива. Однако, министр по вопросам климата и экологии Индии Бупендер Ядав отметил, что богатым странам не стоит ожидать от бедных государств полного отказа от субсидирования ископаемых видов топлива, в том числе природный газ. Индия и Китай настояли на том, чтобы в итоговом документе использовалась фраза "постепенный отказ от угля", а не "отказ от угля". Экологи Алок Шарма и Чарли Гарднер считают, что принятые на конференции решения являются полумерами и нужно предпринимать более радикальные шаги в более сжатые сроки.







Ранее на портале "Комментарии" — Год скандалов и репутационных потерь – каким был 2021 год в украинской политике.

Падение Капитолия. Фото: Украинская правда

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!