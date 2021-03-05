Год правительства Дениса Шмыгаля: почему его назвали самым худшим премьером в истории Украины

Прошел год с начала работы нового состава Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Наступило время подвести итоги. Стоит отметить, что во Всемирной Сети подавляющее большинство пользователей не просто критикуют работу действующего правительства, но и называют ее едва ли не самой неудачной в сравнении с предшественниками. Примерно такого же мнения придерживаются и большинство украинских политологов, блогеров, журналистов.



Дениса Шмыгаль

Как сказал сам премьер-министр Шмыгаль, его правительство начинало деятельность в условиях вспышки коронавируса и работало в режиме "нон-стоп". С одной стороны, можно отметить, что эпидемия не могла не усложнить задачи, поставленные перед Кабмином. Однако наши соотечественники не делают Шмыгалю и его команде "скидку" в связи с пандемией и утверждают, что и карантинные меры, и другие действия центральной власти не выдерживают никакой критики.

Критика правительства Шмыгаля

Нам с большим трудом удалось найти положительные отзывы о работе действующего правительства. Так, экономист Андрей Остапенко отмечает, что Денису Шмыгалю и его команде в целом удалось продвинуться в направлении цифрового развития нашей страны:

"Что бы ни говорили про нашумевшее приложение "Дія", но оно значительно расширило возможности украинцев. Введение электронных паспортов и других документов – это однозначно шаг вперед. Безусловно, этот процесс начался еще при предыдущем Кабинете министров, и это в первую очередь заслуга Владимира Зеленского, но именно при правительстве Шмыгаля удалось устранить большое количество недоработок, на которые жаловались наши граждане".

К слову, наибольшее количество негативных отзывов проект "государство в смартфоне" и конкретно "Дія" получили именно из-за дочернего приложения "Дій вдома", которое оказалось самым проблемным и создало массу неудобств как украинцам, так и гражданам других государств, проходившим таможенный контроль на наших КПП и в аэропортах.

Смена поставщика природного газа

Юрий Линник, доцент Ровненской медицинской академии, отмечает, что при правительстве Дениса Шмыгаля произошла смена поставщика природного газа, что оказалось выгодным для абонентов:

"Правительство дало возможность сменить поставщика газа, и я воспользовался этим предложением. Теперь плачу целый год 4,73 грн за кубометр, а ранее было 8,55. И это при том, что минималка сейчас 6000 грн, а в 2018 году, когда газ был по 8,55, минималка составляла 3723 грн. Теперь я газ не экономлю, живу при 16 градусах, а раньше жил при 14, бывало и 10".

Тем не менее, именно сфера ЖКХ стала для действующего правительства наиболее проблемной. В январе текущего года в Украине прокатилась большая волна массовых протестов из-за резкого повышения цен на коммунальные услуги. Митингующие проводили акции под Офисом Президента на Банковой, а также возле резиденции Зеленского под Киевом. 18 января 2021 года Кабмин принял решение о снижении тарифов на газ до граничной цены в 6,99 гривны.

Поскольку положительных отзывов о работе действующего Кабмина нам удалось найти очень мало, предоставим слово самому Денису Шмыгалю, который недавно обнародовал отчет о работе своей команды.

Среди своих достижений глава правительства называет: погашение задолженностей по зарплатам шахтерам, отказ министров от премий, доплату работникам медицины в связи с пандемией, начало вакцинации, а также увеличение минимальной зарплаты и запуск "Всеукраинской школы онлайн".

"Минимальная заработная плата в Украине была увеличена до 5 тыс. грн. А уже с 1 января 2021 года — до 6 тыс. грн. Это существенно оживило потребительский спрос и способствовало установлению лучших социальных стандартов для людей", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

В то же время известные украинские эксперты не считают работу действующего правительства эффективной. По их мнению, деятельность команды Шмыгаля оказалась просто провальной, и сложно даже вспомнить, что за этот период произошло действительно положительного, чтобы можно было бы записать в актив нынешнему Кабинету министров.

Правительство Шмыгаля – худшее из всех

Так, политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал правительство Дениса Шмыгаля самым худшим:

"Общие итоги работы правительства Шмыгаля подвести легко: это был худший премьер за всю историю независимости Украины. Не существует отрасли, работу в которой правительство под его руководством не провалило.

По словам эксперта, детальное подведение итогов будет длительным и сложным — за счет необходимости перечислить все провалы правительства.

"Борьба с коррупцией, противостояние пандемии, локдауны, вакцинация, тарифы, дистанционное образование, провал сотрудничества с МВФ... Перечень длинный, потому что включает все отрасли и все возможные проблемы. Нет такого вопроса, где можно было бы сказать "а вот это было сделано хорошо, несмотря ни на что", — считает Голобуцкий.

Примерно такой же точки зрения придерживается историк, писатель и блогер Павел Бондаренко (Павло Правий):

"Сплошные провалы. Над "Большим строительством" давно смеются, и известно, как его называют. Колоссальные расхищения госрезервов и "коронавирусного фонда". Провальная фискальная политика. Гигантские ссуды, масштаб которых несравним со временами правительства Тимошенко. Вогнали энергетическую отрасль в полуколлапс, и теперь покупаем электричество в России и в Беларуси".

Эксперт также подчеркивает, что политика легализации игорного бизнеса в нашей стране оказалась также весьма неудачной.

"Носились с идеей спецзон для казино, которые должны были дать десятки миллиардов в бюджет – тоже провал. Теперь Рада собирается снизить стоимость лицензий – как будто проблема в этом, а не в топорно разработанной концепции", — подчеркивает Бондаренко.

По его мнению, неудачной оказалась и политика правительства по реорганизации армии.

называли главные победы и провалы премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, какую общую оценку дают премьерству Шмыгаля эксперты, и есть ли у действующего правительства перспективы.

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