Год правительства Дениса Шмыгаля: почему его назвали самым худшим премьером в истории Украины

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Ярослав Волков
Прошел
год с начала работы нового состава Кабинета министров Украины во главе с
премьер-министром Денисом Шмыгалем. Наступило время подвести итоги. Стоит
отметить, что во Всемирной Сети подавляющее большинство пользователей не просто
критикуют работу действующего правительства, но и называют ее едва ли не самой
неудачной в сравнении с предшественниками. Примерно такого же мнения
придерживаются и большинство украинских политологов, блогеров, журналистов.
Дениса Шмыгаль
Как
сказал сам премьер-министр Шмыгаль, его правительство начинало деятельность в
условиях вспышки коронавируса и работало в режиме "нон-стоп". С одной стороны,
можно отметить, что эпидемия не могла не усложнить задачи, поставленные перед
Кабмином. Однако наши соотечественники не делают Шмыгалю и его команде "скидку"
в связи с пандемией и утверждают, что и карантинные меры, и другие действия
центральной власти не выдерживают никакой критики.
Нам
с большим трудом удалось найти положительные отзывы о работе действующего
правительства. Так, экономист Андрей Остапенко отмечает, что Денису Шмыгалю и его команде в целом удалось
продвинуться в направлении цифрового развития нашей страны:
"Что
бы ни говорили про нашумевшее приложение "Дія", но оно значительно расширило
возможности украинцев. Введение электронных паспортов и других документов – это
однозначно шаг вперед. Безусловно, этот процесс начался еще при предыдущем
Кабинете министров, и это в первую очередь заслуга Владимира Зеленского, но
именно при правительстве Шмыгаля удалось устранить большое количество недоработок,
на которые жаловались наши граждане".
К
слову, наибольшее количество негативных отзывов проект "государство в смартфоне"
и конкретно "Дія" получили именно из-за дочернего приложения "Дій вдома",
которое оказалось самым проблемным и создало массу неудобств как украинцам, так
и гражданам других государств, проходившим таможенный контроль на наших КПП и в
аэропортах.
Юрий
Линник, доцент Ровненской медицинской академии, отмечает, что при правительстве
Дениса Шмыгаля произошла смена поставщика природного газа, что оказалось
выгодным для абонентов:
"Правительство
дало возможность сменить поставщика газа, и я воспользовался этим предложением.
Теперь плачу целый год 4,73 грн за кубометр, а ранее было 8,55. И это при том,
что минималка сейчас 6000 грн, а в 2018 году, когда газ был по 8,55, минималка
составляла 3723 грн. Теперь я газ не экономлю, живу при 16 градусах, а раньше
жил при 14, бывало и 10".
Тем
не менее, именно сфера ЖКХ стала для действующего правительства наиболее
проблемной. В январе текущего года в Украине прокатилась большая волна массовых
протестов из-за резкого повышения цен на коммунальные услуги. Митингующие
проводили акции под Офисом Президента на Банковой, а также возле резиденции
Зеленского под Киевом. 18 января 2021 года Кабмин принял решение о снижении
тарифов на газ до граничной цены в 6,99 гривны.
Поскольку
положительных отзывов о работе действующего Кабмина нам удалось найти очень
мало, предоставим слово самому Денису Шмыгалю, который недавно обнародовал
отчет о работе своей команды.
Среди
своих достижений глава правительства называет: погашение задолженностей по зарплатам шахтерам, отказ
министров от премий, доплату работникам медицины в связи с пандемией, начало
вакцинации, а также увеличение минимальной зарплаты и запуск "Всеукраинской школы
онлайн".
"Минимальная
заработная плата в Украине была увеличена до 5 тыс. грн. А уже с 1 января 2021
года — до 6 тыс. грн. Это существенно оживило потребительский спрос и
способствовало установлению лучших социальных стандартов для людей", — подчеркнул
Денис Шмыгаль.
В
то же время известные украинские эксперты не считают работу действующего
правительства эффективной. По их мнению, деятельность команды Шмыгаля оказалась
просто провальной, и сложно даже вспомнить, что за этот период произошло
действительно положительного, чтобы можно было бы записать в актив нынешнему
Кабинету министров.
Так,
политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал правительство Дениса Шмыгаля самым
худшим:
"Общие
итоги работы правительства Шмыгаля подвести легко: это был худший премьер за
всю историю независимости Украины. Не существует отрасли, работу в которой
правительство под его руководством не провалило.
По
словам эксперта, детальное подведение итогов будет длительным и сложным — за
счет необходимости перечислить все провалы правительства.
"Борьба
с коррупцией, противостояние пандемии, локдауны, вакцинация, тарифы,
дистанционное образование, провал сотрудничества с МВФ... Перечень длинный,
потому что включает все отрасли и все возможные проблемы. Нет такого вопроса,
где можно было бы сказать "а вот это было сделано хорошо, несмотря ни на что",
— считает Голобуцкий.
Примерно
такой же точки зрения придерживается историк, писатель и блогер Павел Бондаренко (Павло Правий):
"Сплошные
провалы. Над "Большим строительством" давно смеются, и известно, как его
называют. Колоссальные расхищения госрезервов и "коронавирусного фонда".
Провальная фискальная политика. Гигантские ссуды, масштаб которых несравним со
временами правительства Тимошенко. Вогнали энергетическую отрасль в полуколлапс,
и теперь покупаем электричество в России и в Беларуси".
Эксперт
также подчеркивает, что политика легализации игорного бизнеса в нашей стране
оказалась также весьма неудачной.
"Носились
с идеей спецзон для казино, которые должны были дать десятки миллиардов в
бюджет – тоже провал. Теперь Рада собирается снизить стоимость лицензий – как
будто проблема в этом, а не в топорно разработанной концепции", — подчеркивает
Бондаренко.
По
его мнению, неудачной оказалась и политика правительства по реорганизации
армии.
называли главные победы и провалы премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Кроме
того, "Комментарии" рассказывали, какую общую оценку дают премьерству Шмыгаля эксперты, и
есть ли у действующего правительства перспективы.
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