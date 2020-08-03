Неделя перемирия и переговорные игры: что происходит на Донбассе и вокруг него

Попытка закрепить перемирие на Донбассе продолжается. Фото: РБК-Украина

Ровно неделю назад, 27 июля, на Донбассе должно было наступить всеобъемлющее прекращение огня. Должно было, но не наступило. Впрочем, количество обстрелов значительно снизилось, а боевых потерь в рядах защитников Украины за семь дней не было. И всё же – есть много вопросов: как к данному перемирию, так и глобально – к переговорам, касающимся мира. Издание "Комментарии" проанализировало ситуацию.

Битва за Донбасс: перемирие в цифрах и фактах

Если обратиться к сухим цифрам, то видно, что перемирие работает. Да, полного прекращения огня нет. Ни один день не обходиться без обстрелов. Но их количество уменьшилось в разы, равно как применяемые калибры, и число жертв. Так что митинг под стенами Офиса президента с требованием "защитить армию" пока выглядит, скорее, как политическая акция оппонентов Зеленского, а не как реальная забота о воинах.

К тому же, как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если враг будет переходить определенные границы, если будут потери с нашей стороны – то ответ будет очень быстрым. По словам Данилова, никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать.

Несмотря на неоднозначность перемирия, эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов напоминает истину: пока говорят дипломаты – пушки молчат.

"Мы должны понимать, что даже такое перемирие лучше, чем его отсутствие. Ведь обстрелов действительно стало намного меньше, – отмечает эксперт. – А если добьются полного прекращения огня – это будет большой шаг к наступлению реального мира на Донбассе".

Также он призывает определить: а чего мы, собственно, хотим от Донбасса?

"Когда власть идет на переговоры – мы недовольны этим. Когда не идет, замораживает конфликт, мы тоже недовольны, – говорит Ростислав Смирнов. – Я считаю, что переговоры однозначно нужны. Возможно, не с первого раза, но всё получится".

За неделю, которая предшествовала началу прекращения огня, штаб Операции объединенных сил (ООС) зафиксировал 86 обстрелов. А с 27 июля, когда перемирие худо-бедно заработало, произошло лишь 16 обстрелов. Если за неделю до перемирия в рядах ОС было два погибших и 7 раненых, то все дни перемирия прошли без боевых потерь. Да, 1 августа в сводках фигурировали два травмированных защитника Украины. Но один из них получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй травмировал руку на одном из опорных пунктов. То есть, обстрелы тут ни при чём.

В сводках Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фигурируют куда более внушительные цифры. Так, в период с 27 июля по вечер 31 июля наблюдатели зафиксировали 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Но, во-первых, методика подсчета СММ и ООС отличается (наблюдатели считают каждый выстрел, а украинские военные – весь обстрел). А, во-вторых, сравнительный анализ всё равно демонстрирует значительное снижение огневой активности. К примеру, ранее Миссия только за сутки и только в Донецкой области зафиксировала более 100 выстрелов и взрывов.

К сожалению, не обошлось условное перемирие без жертв среди гражданских. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали случай ранения мирного жителя Марьинки – аккурат в первый день "прекращения огня" шрапнель прилетела ему в левую руку.

Битва за Донбасс: что не так с перемирием

Стороны традиционно обвиняют друг друга. Соответствующие спикеры из созданных РФ квази-образований "ДНР" и "ЛНР" уверяют, что стреляет исключительно украинская сторона. Та, в свою очередь, утверждает, что "прилетает" только со стороны оккупантов. Бросается в глаза, что официальный Киев старается всячески оправдать обстрелы и уберечь очередное перемирие (а это уже 29 попытка!) от краха. Так, президент Владимир Зеленский, который накануне прекращения огня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, пояснял, что у нас 400 с лишним километров линии разграничения, и проконтролировать всё очень сложно. Потому и боевики, курируемые россиянами, порой и срываются.

Начальник Генштаба, главком ВСУ Руслан Хомчак также объяснил нарушения бессрочного перемирия в Донбассе "неконтролируемыми эмоциями" или "провокациями на самом низком уровне". Мол, обстрелы не являются системными.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что с помощью перемирия Зеленский пытается поставить Путина в патовую ситуацию. На деле же сам может оказаться в ловушке.

"Очень похоже, что реализуется план главы Офиса президента Андрея Ермака, – говорит эксперт. – Суть его в том, чтобы вынудить Зеленского идти на компромиссы и уступки россиянам. Он пытается показать, что мы отошли, не стреляем. Что хотим вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), откуда они вышли в декабре 2017-го года (объяснили это некими серьезными трудностями, с которыми якобы сталкивались "из-за позиции украинской власти"). А Россия, мол, упирается. И тогда в глазах международной общественности РФ будет выглядеть недоговороспособным государством. Можно даже завести речь об усилении санкций. Но на деле-то всё пока происходит иначе".

Россия, напоминает Олег Жданов, уже умыла руки, заявив, что не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня "той стороной", потому что, по версии Кремля, не является участником конфликта на Донбассе.

"То есть, по нам могут наносить удары, и Россия как бы ни при чём, – поясняет эксперт. – А стрелять будут – чем дальше, тем больше. И потери будут. И все станут обвинять Зеленского. Именно тогда Ермак предложит загнанному в угол президенту подписать проект Конституции с особым статусом. Мол, тогда "та сторона" точно прекратит стрелять. Ну и по ходу – нас всё более явно подводят к прямым переговорам с "ДНР" и "ЛНР". То есть – к реинтеграции Донбасса на условиях РФ".

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко также считает, что изменения вокруг мирных переговоров на Донбассе вкладываются в логику внедрения российских интересов.

"Так, режим перемирия, который многие раскритиковали, продержался без нарушений "аж" двадцать минут, – отмечает Богдан Петренко. – В этом не было ничего удивительного. Мир не знает ни одного случая, когда бы обстрелы на 100% сокращались сразу после мирных договоров. Они были и будут. А без соответствующих механизмов координации между сторонами только увеличатся".

В договоренностях, напоминает эксперт, указано, что эти механизмы только будут разработаны на базе СЦКК.

"Но если мы сейчас будем обращаться к СЦКК, то получим или переговоры с собой, либо – если мы признаем "республиканских" представителей в ней, – пойдем на прямые переговоры с российскими марионетками. Потому россиян в этом центре нет", – поясняет Богдан Петренко.

Битва за Донбасс: минус Кучма, плюс Кравчук

В первую неделю “недоперемирия” происходили другие важные вещи, связанные с Донбассом. Так, второй президент Украины, Леонид Кучма, второй раз покинул пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) переговорщиков в Минске по урегулированию ситуации на Востоке нашей страны. Одни указывали на почтенный возраст Леонида Даниловича, которому 9 августа исполнится 82 года. Другие не исключали, что Кучма не хочет быть причастен к тому варианту мира, который сейчас пытаются придумать для Донбасса официальные Киев и Москва.

После того как стало известно, что Кучму сменит первый президент Украины, 86-летний Леонид Кравчук, фактор возраста отошел на второй план. Похоже, дело всё же в "красных линиях", которые Кучма, в отличие от Кравчука, не готов пересечь. Кравчук уверяет, что суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ – вопросы, по которым никаких компромиссов быть не может. А вот на другие компромиссы, включая прямые переговоры с "руководителями" т.н. "ДНР" и "ЛНР", новый глава украинской стороны в ТКГ готов.

Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев уверен, что Кравчук таким образом легитимизирует в глазах мирового сообщества руководителей оккупационных администраций и сводит всё к внутреннему конфликту, подыгрывая РФ.

С такой позицией согласен и военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, Кучма понял, что Зеленского просто подставляют, – отмечает он. – И не хотел опозориться, бегая с проектом закона об особом статусе или соответствующими поправками к Конституции. Кстати, Кравчук как переговорщик мне кажется сильнее Кучмы. И если ему здоровье позволит, он сможет вести переговоры. И сможет даже более конструктивно, чем Кучма. Но если моя версия многоходовки правильная, то он, как и Зеленский, станет козлом отпущения, вынужденно приняв тяжкую ношу российских условий по Донбассу".

Замена Кучмы на Кравчука – предполагаемый шаг, поскольку второй президент с самого начала заходил временно. Такое мнение высказал Богдан Петренко.

"В самих переговорах вряд ли что-то изменится после замены, – говорит замдиректора Украинского института исследования экстремизма. – Кто бы ни был представителем, они будут оставаться зависимыми от Офиса президента. Но изменится происходящее вокруг переговорного процесса. Потому что Кравчук в большей степени стремится к публичности. И мы будем иметь больше информации о работе ТКГ из первых уст, хотя и в интерпретации Кравчука".

При этом Богдан Петренко указывает на неприятие Кравчука частью украинского общества из-за его связи с кумом Путина, лидером ОПЗЖ Медведчуком.

"Поэтому всё, что будет сказано, всё, о чём будет договорено в ТКГ, будет интерпретироваться через призму этих связей, – поясняет эксперт. – И даже если измены ("зрады") там не будет, ее начнут искать, додумывать. Есть даже версия, что Кравчук – это ширма, руками которой ОП пытаться слить интересы Украины, оставшись "вне игры". Но вряд ли удастся. Ведь что бы ни принимала ТКГ, украинское общество понимает, на ком лежит ответственность".

Битва за Донбасс: ход Козаком

Еще одним важным моментом в дипломатических играх вокруг Донбасса стало просочившееся в прессу письмо, якобы авторства российского переговорщика по Донбассу, замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака. В послании, адресованном другим членам нормандского формата (Украине, Германии, Франции), Козак назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными.

Позже в Кремле отметили, что в переговорах по Донбассу задействованы и помощники глав государств, и МИД государств, и контактные группы. И на всех уровнях работа якобы будет продолжаться.

"Заявление Козака я бы отнес к черному пиару от Ермака, – говорит Олег Жданов. – По принципу "раз ругают, значит, делаю всё правильно". Не исключаю, что глава ОП попросил замглавы АП РФ написать данное письмо. Версия номер два: повысить градус и перейти на уровень министров иностранных дел – тоже имеет право на жизнь. На этом уровне уже можно говорить о наработке и подписании каких-то документов".

По мнению Богдана Петренко, заявления российского координатора Козака о выходе из группы советников следует рассматривать с двух сторон.

"Во-первых, – отмечает эксперт, – это попытка давления на Ермака, который до этого был украинской стороной в этой группе. Цель – стимулировать его к выполнению взятых на себя обязательств. Второе – это уменьшить количество групп, в которых есть Россия, и в которых нет "республик". Цель РФ – свести переговоры к прямому контакту Украины с так называемыми "ЛДНР". Понятно, что с нормандской группой у РФ не получится, но она может выйти из всех вспомогательных групп. В частности, из группы "Ермак-Козак", на которую россияне возлагали большие надежды… Выйти так же, как в конце 2017-го россияне вышли из Общего центра контроля и координации".

Битва за Донбасс: главные выводы

Активизация попыток разрубить гордиев узел, затянувшийся на Донбассе, вряд ли к чему-то приведет, – уверены эксперты. Но это не повод не пытаться.

"Не вижу луча света в туманной теме Донбасса, – говорит Олег Жданов. – Примиренческие шаги Зеленского и Ко могут спровоцировать углубление линий разлома в украинском обществе. Те, кто сражался и сражается с агрессором, не примут пораженческих решений".

По мнению военного эксперта, Путин не уйдет добровольно с Донбасса, даже если мы запишем в Конституции всё, чего он захочет.

"В Кремле понимают, что мы можем отыграть назад все правки Конституции, – поясняет Олег Жданов. – Так что нужны или военный путь, или жесточайшие санкции. Конфликт не имеет дипломатического разрешения. К тому же, он в определенной мере выгоден США. С помощью него они ослабляют Россию, "доят" Европу".

Богдан Петренко предполагает, что на некоторое время мы получим относительное затишье на фронте. Но к октябрю будет становиться всё жарче.

"Мы будем наблюдать постепенную эскалацию огня. После выборов в Украине стрельба усилится, – считает эксперт. – А до выборов каждый выстрел на Донбассе – это минус для голосов пророссийских сил".

Эксперт Украинского института будущего Ростислава Смирнов считает, что есть четыре варианта развития событий по оккупированному Донбассу.

1. Замораживание конфликта. Ситуация – ни войны, ни мира. Как было в последние 2-3 года.

2. Отвоевать Донбасс. То есть – идем в наступление, что чревато большими потерями и непредсказуемыми последствиями.

3. Также маловероятен, как и второй вариант. РФ делает с оккупированными территориями Донетчины и Луганщины, как с Крымом – присоединяет к себе через "референдум". Или же Украина сама отказывается от них.

4. Возвращение неподконтрольного Донбасса мирным путем.

"У четвертого варианта, по которому сейчас пытается идти Киев, есть несколько возможностей реализации, – говорит Ростислав Смирнов. – Первый – мы получаем Троянского коня, если вернем ОРДЛО на российских условиях. Второй вариант – ситуация разрешается с помощью миротворцев. Третий – идем четко по Минским соглашениям. Возможно, с некоторыми новациями. При этом важно понять – Россия просто так Донбасс не отдаст. И нам придется идти на уступки. Вопрос – какие…"

Эксперт УИБ также подчеркивает: необходимо признать, что этот конфликт долгосрочный. А потому сейчас необходимо хотя бы заморозить его в тех границах, в которых он находится.

"И, говоря словами спортсменов, тренироваться, качаться. Я имею ввиду улучшать армию, поднимать экономику, делать шаги для вступления в НАТО и ЕС. Условно говоря, наращивать мышцы, связи, улучшать имидж на мировой арене. Обрастать союзниками", – резюмирует Ростислав Смирнов.

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Ранее "Комментарии" писали о рисках нового перемирия и прогнозировали, насколько вероятно, что обстрелы на Донбассе прекратятся.

В частности, своим мнением о подводных камнях очередных договоренностей о режиме прекращения огня на Донбассе поделился профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.





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