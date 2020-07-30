Назначение Кравчука руководителем ТКГ: будет ли Украине от этого польза

Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группе (ТКГ). "Комментарии" узнали у экспертов, чего он может добиться на данном посту.

"Кравчук является политиком прошлого"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович скептически относится к этому назначению

"Кравчуку уже немолодой (86 лет), так вопрос – сможет ли активно выполнять возложенные на него задачи. Летать, встречаться, спорить, продавливать нашу повестку, – поясняет эксперт. – Впрочем, дело не только в возрасте".

Игорь Рейтерович отмечает, что Кучма имел куда большее количество контактов с теми, с кем ведутся переговоры. Кравчук таковых не имеет, а на их налаживание понадобиться определенное время.

"К тому же, – продолжает эксперт, – Леонид Макарович является политиком прошлого. Те категории, которыми он апеллирует, не соответствуют сегодняшним реалиям. Они из 90-х прошлого века, когда, по мнению первого президента, трава была зеленее, небо выше, Украина сильнее. Но время у нас – другое, вызовы – другие. Нам нужно возвращать свою территории у страны, которая намного сильнее нас в военном смысле. Тут нужен жесткий переговорщик. Кравчук мне таким не кажется".

Также Игорь Рейтерович напоминает, что именно Кравчук и Ельцин считаются теми, кто развалил СССР.

"А для Путина это, как он сам признавался, – наибольшая геополитическая катастрофа ХХ века. И Кравчуку сложно будет представлять позицию Украины в таких условиях. Да, он хвалит Зеленского, он в хороших с ним отношениях. Но тут это не может. Тут важна жесткость, который у Кравчука нет, – подчеркивает эксперт. – Так что никакого прорыва ожидать не стоит. Будут бесконечные обсуждения, желание угодить всем. С моей точки зрения, кандидатура Резникова (вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников – ред.) была бы намного лучше".

"Назначение Кравчука выглядит так, будто Зеленский ослабил украинскую делегацию"

Кравчук – не тот политик, который может делать историю успеха, уверен политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

"Он вошел в историю как президент бедности (вспомним "кравчучки") и глава государства, лишивший свою страну ядерного оружия, – напоминает эксперт. – В переговорах по Донбассу фигура Кравчука выглядит слабее, чем его предшественник Кучма. Выглядит так, будто Зеленский ослабил украинскую делегацию".

Николай Давидюк прогнозирует, что Кравчук, известный как Хитрый Лис, станет стараться быть добрым и дипломатичным для всех, включая врага. А это точно не та дипломатия, которая нужна Украине.

"Плюс возраст, – отмечает политолог. – Мне кажется, что человек в таком возрасте на прорывы уже не способен. Хоть для Кравчука это, безусловно, отличный шанс. Он мог бы запомниться как победитель, если бы удалось вернуть территории. Это был бы крутой аккорд его политической карьеры. Но вопрос в том, нацелен ли он на это".

"Замена Кучмы на Кравчука - ни о чем"

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко обращает внимание, что сами по себе Кучма или Кравчук не могут чего-то добиться в качестве глав украинской делегации в ТКГ. Потому что задача первого и второго президента в новом статусе – проводить политику действующего главы государства – Зеленского.

"Если будет соответствующая политика, будет и результат, – считает эксперт МЦПИ. – У Порошенко подход был такой: выполнение Минских соглашений нужно откладывать, пока не будет сделан упор на украинскую трактовку. По сути дела, минская группа работала, чтобы как-то поддерживать диалог и согласовывать технические вопросы. У Зеленского сперва был подход – попробовать договориться хоть о чём-то. Где-то он был готов на более энергичные шаги, уступки. Где-то боялся рисковать, чувствуя ситуацию внутри страны".

После декабря прошлого года, когда без особых прорывов (разве что удалось произвести обмен удерживаемыми лицами, но не "всех на всех") состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" общий подход Зеленского начал всё больше напоминать тот, что было при Порошенко, отмечает Николай Капитоненко.

"Так что замена Кучмы на Кравчука – ни о чём. Мог быть любой другой политик на этой должности, – считает эксперт. – Не думаю, что привлечение политика позапрошлого дня может что-то изменить. Но подчеркиваю – дело не в том, кто возглавляет нашу делегацию, а в том, какую линию поведения избрали в Офисе президента".

Как ранее сообщали "Комментарии", первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы.





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