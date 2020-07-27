Договор Зеленского с Путиным: что сулит “перемирие” для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за 5 месяцев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили, в частности, о Донбассе. Какие выводы можно сделать из тех данных, что стали известны после этого разговора, стоит ли ждать реального перемирия или нас ждет капитуляция, как считают оппоненты президента из правого крыла - на эти и другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты.

“Формирование анклава РФ в правовом поле Украины”.

"Нам дали опять кусочек информации, по которому, как гадалка на кофейной гуще, нужно выстроить визуализацию, – отмечает кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов. – Мне видится следующее: после того, как не получился план А, включается план Б. То есть, теперь мы знаем, что план Б не заключался в освобождении территории. Прямой звонок Путину, замораживание интеграционных процессов и военных действий приводит только к одному варианту: замораживание, формирование анклава РФ в правовом поле Украины".

По мнению эксперта, отсутствие выборов в областные советы и ряд территориальных громад на линии разграничения косвенно подтверждают развитие событий.

"Зрада? Перемога? Вряд ли сегодня стоит говорить о конкретном результате, – продолжает Руслан Рыгованов. – Тенденция сохранить компромисс и старая формула : "Каждый да держит вотчину свою". О чём же, кроме общеизвестного, говорили президенты, мы узнаем года через два (если доживем) из новых "пленок Деркача"".

В этом ракурсе звонок Зеленского, считает эксперт, - это не попытка разрешить проблему, не выбор проиграть или победить в битве за Донбасс, а подготовка к проведению местных выборов и вариант удержать власть.

"Попытка угодить Западу, прежде всего, который несет экономические потери, в том числе и от своих санкций против РФ, – поясняет Руслан Рыгованов. – Пока все договоренности – это лишь желания. А мировая политика может внести любые коррективы".

Говоря о (не)вероятности сохранения перемирия, эксперт подчеркнул, что Россия максимально пытается контролировать боевиков. Но в полной мере этого нет.

"Зная ментальность донецких/луганских, хоть и отщепенцев, вряд ли РФ сможет в полной мере гарантировать выполнение ими обязательств, – поясняет Руслан Рыгованов. – Кроме того, водка и наркотики в рядах сепаратистов – достаточно частое явление. И если не нервы, то пороки всё равно заставят сделать выстрел. И там уже может быть любое развитие событий. Как известно, это уже примерно 30-е перемирие. И ни одно пока не сработало".

“Попытка продавить прямой диалог между Украиной и НВФ”

Руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко сомневается, что согласованный в Трехсторонне контактной группе (ТКГ) документ имеет шансы быть рабочим, т. е. – помочь в устойчивом прекращении огня (базовом условии компонента безопасности).

"В первую очередь потому, что стороны военного противостояния, как и в Минских соглашениях, названы некорректно, – поясняет аналитик. – Речь идет о Вооруженных силах Украины и незаконных вооруженных формированиях (НВФ) ОРДЛО. Кроме того, угроза таится и в упоминании Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) "в действующем составе". Здесь неизбежно возникнет поле для российских манипуляций".

Мария Кучеренко напоминает, что РФ, выйдя из СЦКК в конце 2017 года под надуманным предлогом, пыталась столкнуть Украину с необходимостью коммуницировать с НВФ ОРДЛО в рамках этого формата. Ведь боевики заявили, что теперь они будут являться полноценной стороной-участником.

"Тем не менее, в СЦКК осталась только одна законная сторона – украинская. Согласование этого перемирия – в первую очередь попытка продавить прямой диалог между Украиной и НВФ. И именно в этом заключается основной его риск", – считает аналитик.

Хочет ли Путин мира

Политолог Андрей Окара называет идеей фикс Зеленского то, что с Кремлем можно договориться.

"Мол, нужно лишь правильно посмотреть в глаза Путину. И подобные действия якобы могут привести к становлению мира, потому что Путин якобы этого тоже хочет, – говорит эксперт. – По мнению Зеленского, просто окружение российского президента доносит до него неправильную информацию – и таким образом им манипулирует. Эта идея Зеленского показывает его компетенции в политической проблематике как таковой".

При этом, подчеркивает Андрей Окара, у Зеленского есть удачный опыт обмена удерживаемыми лицами.

"А потому в той части, которая касается обмена пленными, я верю в успешность переговоров, – отмечает политолог. – Что до изменений в Минских соглашениях, как того хочет Киев (сперва передача Украине контроля за границей, а потом – выборы в ОРДЛО – ред.), – это маловероятно. Кремль последовательно отмечает, что договоренности – неприкасаемы, что не для того они создавались. Их фактически можно рассматривать как форму капитуляции Украины после Иловайска и Дебальцево".

В долгосрочное и стабильное перемирии Андрей Окара не верит.

"Потому что не вижу для этого оснований, – поясняет он. – Зато вижу, что перемирие может привести к ослаблению позиций украинской власти и к тому, что определенные политсилы и ветеранские организации будут выставлять ультиматумы Зеленскому".

Ранее мы сообщали, что во время разговора политики обсудили выполнение договоренностей, о которых договаривались в Нормандском формате в Париже девятого декабря 2019 года. Президент Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе, и лидеры стран сошлись во мнении, что прекращение огня - это первый шаг для мирного урегулирования конфликта.

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