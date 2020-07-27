Митинг под стенами Офиса президента: что будет с рейтингом Зеленского

В рамках Всеукраинской акции "Защитим Армию" (в связи с неоднозначным режимом прекращения огня на Донбассе) в Киеве сегодня вечером состоится митинг под стенами Офиса президента.

"Комментарии" узнали у экспертов, кто и почему может попытаться "снести" Зе-команду, используя для этого попытку очередного перемирия на Донбассе, и как власти реагировать на подобные протесты.

"Зеленский, похоже, не понимает, что своими поступками ускоряет свой печальный финал"

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что Зеленский, согласившись на условия перемирия, которые весьма похожи на капитуляцию, готов уступать национальными интересами ради своего политического выживания.

"Он, похоже, даже не понимает, что своими поступками ускоряет свой печальный финал, – отмечает эксперт. – Анонсированная акция под стенами Офиса президента (ОП) – предупредительная. Но если действия Зеленского приведут к гибели военных, она перейдет в протестную, с последующим требованием отставки главы государства".

По словам Владимира Цыбулько, за месяц на Донбассе погибли 10 защитников Украины.

"А если подтвердится информация, что Зеленский сам остановил спецназовцев, которые хотели спасти раненых, то общество начнет требовать расследования действий самого Зеленского, – подчеркивает политолог. – Фактически, можно говорить о гибели военного, преданного своим Главкомом. И это начинает обратный отсчет для Зеленского".

Владимир Цыбульский считает, что противопоставить что-либо нарастающим протестным настроениям в обществе президент и его окружение вряд ли смогут.

"Опереться сейчас Зеленскому не на кого, – поясняет политолог. – Даже на собственную фракцию в ВР он не может полагаться".

"Если Зеленский действительно за мир, то нужно следовать этой позиции"

Политический аналитик Сергей Лозовский отмечает: "Лозунг акции – "Защитим Армию" – довольно неоднозначный. Даже двуличный. От чего устроители этого перфоманса надеются защитить украинских военных? От мира? От возможности вернуться домой живыми, не покалеченными?"

По поводу заинтересованных в протестах - всё очевидно, уверен эксперт.

"Это так называемая "партия войны", возглавляемая пятым президентом Петром Порошенко и его окружением. Где-то рядом какое-то время крутился Вакарчук. Но, судя по всему, выкрутился из этого процесса. Впрочем, что с головой, что без головы, партия "Голос" – мертворожденное тело, – уверен аналитик. – Получится ли расшатать ситуацию? В той ситуации, которую создал для себя сам Зеленский, любой ход будет ему в минус".

По мнению Сергея Лозовского, соглашения, подписанные в декабре по итогам нормандского саммита, Зеленский, похоже, не собирался выполнять.

"Мы можем сами себе сколь угодно замыливать глаза, но с немцами и французами, также входящими в "нормандский формат", так не получится, – подчеркивает аналитик. – Единственное, что может власть в целом и Зеленский в частности сделать в этой ситуации – внятно объяснить свою позицию по Донбассу. И если президент действительно за мир, то нужно следовать этой позиции. Именно за это его поддержали более 70% избирателей. Опираясь на эту позицию, на эту поддержку, Зеленский спокойно может отвечать на вызовы со стороны радикалов. Не сделает этого – быстро повторит путь Порошенко, которые не стал своим для агрессивного запада, и сделался чужим для центра, востока и юга".

"Если перемирие, которое уже срывают, будет нарушаться в более глобальных масштабах, то рейтинг президента может существенно пойти вниз"

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что всё, происходящее сейчас вокруг конфликта на Донбассе (инициирование очередного перемири, звонок Зеленского – Путину), следует рассматривать в контексте грядущих местных выборов.

"Это такой себе предвыборный самопиар, – уверен политэксперт. – Офис президента, дабы напомнить о своих победах в вопросе конфликта на Донбассе, будет продавливать новую инициативу обмена пленными. И ради этого разговоры с Путиным будут происходить на лояльной ноте".

В то же время, отмечает Дмитрий Воронков, все политические силы в Украине хотят дальнейшего снижения рейтинга Зе-команды.

"Прежде всего, этого желает партия пятого президента – "Европейская солидарность". Но не только это, – подчеркивает политэксперт. – Формат монокоалиции – неудобное политическое положение для любой партии, которая находится в оппозиции. А у нас в оппозиции к "Слуге народа" – все фракции Рады".

Митинги вряд ли сыграют существенную роль в снижении рейтингов Зеленского и его окружения, считает Дмитрий Воронков.

"Скорее это – инструмент в рамках информационной борьбы. Пока команда президента договоренность о прекращении огня преподносит как прорыв, оппоненты – как капитуляцию. Но не думаю, что происходящее существенно ударит по рейтингу главы государства, – говорит эксперт. – А вот если перемирие, которое уже срывают, будет нарушаться в более глобальных масштабах, рейтинг может существенно пойти вниз. Так что инициатива Зеленского со звонком Путины – это игра на опережение, чтобы добиться обмены пленным, что всегда будет позитивом".

Дмитрий Воронков уверен, что власти не следует на разного рода протестные акции реагировать силовыми методами. Это, по его мнению, только добавит "очков" оппонентам, усилит протестные настроения, ослабит саму власть.

"В идеале команде президента следует активизировать дальнейшие переговоры по мирному урегулированию, демонстрировать прогресс, работать в информационном поле в пользу положительного окраса происходящих событий и достигнутых договоренностей".

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что сулит Украине "перемирие" с Путиным.

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