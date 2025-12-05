Зеленський ухвалив важливе рішення щодо Єрмака: екскерівник ОП позбувся двох посад

Президент Володимир Зеленський підписав укази "Про зміну у складі Ставки Верховного Головнокомандувача" та "Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України".

Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Цими документами він вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу цих органів. Укази опубліковано на сайті президента.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", — йдеться в указі щодо РНБО.

Аналогічне формулювання президент застосував і в указі, що стосується Ставки Верховного Головнокомандувача.

Обидва документи набирають чинності з дня опублікування.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", звільненого нещодавно керівника Офісу президента Андрія Єрмака помітили в центральному офісі Служби зовнішньої розвідки України. Джерела допускають, що він готує документи прикриття аби перетнути кордон.

Видання "Коментарі" писало, що народний депутат України Дмитро Разумков під час виступу у Раді наголосив, що екс-голова Офісу президента України Андрій Єрмак перед відставкою не звітував про результати своєї роботи, але має зробити це хоча б тепер.

Разумков наголосив, що Єрмак уже не керує Офісом президента, але він досі є членом Ради національної безпеки і оборони. Це підтверджено на офіційному сайті, а указу про його виведення зі складу РНБО Зеленський не видавав. Більше того, Єрмака продовжує охороняти Управління держохорони за бюджетні кошти.