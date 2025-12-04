Народний депутат України Дмитро Разумков під час виступу у Раді наголосив, що екс-голова Офісу Президента України Андрій Єрмак перед відставкою не звітував про результати своєї роботи, але має зробити це хоча б тепер.

У Раді вимагають звіту від Єрмака про свою «бурхливу діяльність»

"Хоч Єрмак уже не керує Офісом президента, він досі є членом Ради національної безпеки і оборони. Це підтверджено на офіційному сайті, а указу про його виведення зі складу РНБО Зеленський не видавав.

Більше того, Єрмака продовжує охороняти Управління держохорони за бюджетні кошти!

Сьогодні є всі підстави викликати його у Парламент і вимагати звіту перед українським народом про всю свою діяльність – і як керівника Офісу Президента, і як голови переговорної делегації!

Але звіт Єрмака цікавить мільйони українців і лише 74 депутати", – наголосив Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Про це в відеозверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", – наголосив глава держави.

На сайті Президента України вже з'явився відповідний указ про відставку Єрмака А.Б.