Зеленский принял важное решение в отношении Ермака: эксруководитель ОП лишился двух должностей

Президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов. Указы опубликованы на сайте президента.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (со следующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — идет речь в указе.

Аналогичную формулировку президент применил и в указе, касающемся Ставки Верховного Главнокомандующего.

Оба документа вступают в силу со дня опубликования.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", уволенный недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки Украины. Источники допускают, что он готовит документы прикрытия для пересечения границы.

Издание "Комментарии" писало, что народный депутат Украины Дмитрий Разумков во время выступления в Раде подчеркнул, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед отставкой не отчитывался о результатах своей работы, но должен сделать это хотя бы сейчас.

Разумков подчеркнул, что Ермак уже не руководит Офисом президента, но он до сих пор является членом Совета национальной безопасности и обороны. Это подтверждено на официальном сайте, а указа о его выводе из состава СНБО Зеленский не обнародовал. Более того, Ермака продолжает охранять Управление госохраны за бюджетные средства.