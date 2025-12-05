Припускають, що хоче за кордон: Єрмака помітили в офісі зовнішньої розвідки

Звільненого нещодавно керівника Офісу президента Андрія Єрмака помітили в центральному офісі Служби зовнішньої розвідки України.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Він прибув туди 5 грудня близько 17:00. Єрмак приїхав на чорному броньованому Mercedes S-класу (Mercedes 222, номер 5657). Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, Єрмак перебував в офісі СЗР 45 хвилин, а після його від’їзду голова Служби Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття.

"За словами джерел, Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака" і, за інформацією цих же співрозмовників, зобов’язаний йому своїм призначенням. Джерела допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону", — йдеться у публікації.

За даними джерел у правоохоронних органах, Національне антикорупційне бюро готується оприлюднити нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", а також підозру, яка стосується ролі у цій справі Андрія Єрмака.

Як повідомляв портал "Коментарі", народний депутат України Дмитро Разумков під час виступу у Раді наголосив, що екс-голова Офісу президента України Андрій Єрмак перед відставкою не звітував про результати своєї роботи, але має зробити це хоча б тепер.

Разумков наголосив, що Єрмак уже не керує Офісом президента, але він досі є членом Ради національної безпеки і оборони. Це підтверджено на офіційному сайті, а указу про його виведення зі складу РНБО Зеленський не видавав. Більше того, Єрмака продовжує охороняти Управління держохорони за бюджетні кошти.

Видання "Коментарі" писало, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подав заяву про відставку 28 листопада.