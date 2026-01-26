Юлії Тимошенко змінили запобіжний захід: що вирішила Апеляційна палата ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід народній депутатці та лідерці "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко. Фото: з відкритих джерел

Судді частково задовольнили апеляцію підозрюваної щодо обраного їй запобіжного заходу у вигляді застави розміром 33 мільйони гривень.

Саму заставу апеляційна палата не скасувала, водночас змінила деякі зобов’язання для Тимошенко. Зокрема, лідерці "Батьківщини" дозволили спілкуватися з усіма народними депутатами та виїжджати за межі Київщини.

Сама Юлія Тимошенко після засідання апеляційної палати вкотре заявила про фальсифікацію записів, оприлюднених раніше НАБУ та САП та "політичне замовлення" щодо неї. Народна депутатка також запевнила, що збирається у судах довести свою невинуватість.

Суд також розглянув апеляційну скаргу сторони обвинувачення, яка вимагала жорсткішого запобіжного заходу для Тимошенко, однак, не задовольнив ці вимоги.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", за народну депутатку, лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли всю суму застави у понад 33 мільйони гривень. Внесення застави прокоментувала сама лідерка "Батьківщини". У Facebook вона подякувала за підтримку своїй команді.

Видання "Коментарі" також писало, що народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про намір звернутися до прокуратури із заявою щодо дій НАБУ та САП у межах кримінального провадження. На офіційному сайті партії вона заявила, що в Україні не забезпечується належний рівень правосуддя.

За словами Тимошенко, сторона захисту сподівалася, що суд врахує надані аргументи та докази, які, на її думку, свідчать про порушення під час розслідування. При цьому Тимошенко заявила, що не погоджується з рішенням суду та вважає справу політично мотивованою. Докази, використані в провадженні, сторона захисту вважає неналежними.