Юлии Тимошенко изменили меру пресечения: что решила Апелляционная палата ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменила меру пресечения народному депутату и лидеру "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Судьи частично удовлетворили апелляцию подозреваемой в отношении избранной ей меры пресечения в виде залога в размере 33 миллионов гривен.

Сам залог апелляционная палата не отменила, одновременно изменила некоторые обязательства для Тимошенко. В частности, лидеру "Батькивщины" разрешили общаться со всеми народными депутатами и уезжать за пределы Киевщины.

Сама Юлия Тимошенко после заседания апелляционной палаты в очередной раз заявила о фальсификации записей, обнародованных ранее НАБУ и САП и "политическом заказе" по ней. Народная депутатка также заверила, что собирается в судах доказать свою невиновность.

Суд также рассмотрел апелляционную жалобу стороны обвинения, которая требовала более жесткой меры пресечения для Тимошенко, однако, не удовлетворил эти требования.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", за народную депутатку, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога более чем в 33 миллиона гривен. Внесение залога прокомментировала сама лидер "Батькивщины". В Facebook она поблагодарила за поддержку свою команду.

Издание "Комментарии" также писало, что народная депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в прокуратуру с заявлением о действиях НАБУ и САП в рамках уголовного производства. На официальном сайте партии она заявила, что в Украине не обеспечивается надлежащий уровень правосудия.

По словам Тимошенко, сторона защиты надеялась, что суд учтет предоставленные аргументы и доказательства, которые, по ее мнению, свидетельствуют о нарушении в ходе расследования. При этом Тимошенко заявила, что не согласна с решением суда и считает дело политически мотивированным. Доказательства, использованные в производстве, сторона защиты считает ненадлежащими.