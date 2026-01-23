За Тимошенко внесли заставу: хто заплатив понад 33 мільйони гривень

За народну депутатку, лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли всю суму застави у понад 33 мільйони гривень.

Юлія Тимошенко. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Transparency International Ukraine з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Кошти Юлія Тимошенко мала внести протягом п’яти днів. Якби вона цього не зробила, обвинувачення могло б вносити до суду клопотання про обрання їй більш суворого запобіжного заходу.

Про те, хто саме вніс заставу, інформації поки немає. Водночас, як повідомляє Українська правда, гроші почали вносити з 20 січня. Тоді переказали 13,65 млн грн.

Із цієї суми 5 млн грн надав Сергій Віталійович Рабчук, а 8,65 млн грн — Оксана Володимирівна Фетісова. За даними ЗМІ, обидва внески пов’язані з одним з головних спонсорів партії "Батьківщина", народним депутатом Костянтином Бондарєвим.

Внесення застави прокоментувала сама лідерка "Батьківщини". У Facebook вона подякувала за підтримку своїй команду.

"Немає слів, спроможних висловити вдячність за те, що ви допомогли мені внести цю драконівську непосильну заставу. Ви не просто врятували мене від вʼязниці, куди руками маріонеточних "антикорупціонерів" планували запроторити мене політичні кілери. Ви продемонстрували, що в Україні є сила, здатна захистити суверенітет нашої держави, наші національні інтереси від зазіхань з будь-якої сторони. І ця сила – це ви, моя рідна команда", — написала Тимошенко.

Як повідомляв портал "Коментарі", народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про намір звернутися до прокуратури із заявою щодо дій НАБУ та САП у межах кримінального провадження.

На офіційному сайті партії вона заявила, що в Україні не забезпечується належний рівень правосуддя. За словами Тимошенко, сторона захисту сподівалася, що суд врахує надані аргументи та докази, які, на її думку, свідчать про порушення під час розслідування. При цьому Тимошенко заявила, що не погоджується з рішенням суду та вважає справу політично мотивованою. Докази, використані в провадженні, сторона захисту вважає неналежними.