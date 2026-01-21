Тимошенко збирається подавати заяву до прокуратури: на що скаржиться лідерка «Батьківщини»

Народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про намір звернутися до прокуратури із заявою щодо дій НАБУ та САП у межах кримінального провадження.

Юлія Тимошенко. Фото: з відкритих джерел

На офіційному сайті партії вона заявила, що в Україні не забезпечується належний рівень правосуддя.

За словами Тимошенко, сторона захисту сподівалася, що суд врахує надані аргументи та докази, які, на її думку, свідчать про порушення під час розслідування.

При цьому Тимошенко заявила, що не погоджується з рішенням суду та вважає справу політично мотивованою. Докази, використані в провадженні, сторона захисту вважає неналежними.

Лідерка "Батьківщини" також зазначила, що рішення про накладення арешту на кошти та майно, на її переконання, є безпідставним. Тимошенко збирається оскаржити його в апеляційному порядку.

"Ми переконані, що жодних підстав для накладення арешту на кошти і майно немає, і ми оскаржуватимемо це в апеляційному порядку", — додала лідерка "Батьківщини".

Як повідомляв портал "Коментарі", народна депутатка та очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила журналістам, що не має наміру використовувати власні кошти для сплати застави, визначеної їй Вищим антикорупційним судом. Відповідну заяву політикиня зробила сьогодні безпосередньо в будівлі антикорупційного суду.

За словами Тимошенко, її фінансові можливості не дозволяють самостійно внести встановлену судом суму. Водночас вона запевнила, що питанням застави активно займається вся партійна команда. Станом на 20 січня з необхідних 33,2 мільйона гривень на рахунок суду за Юлію Тимошенко вже було перераховано 13,5 мільйона гривень. Відповідно до рішення суду, повна сума застави має бути внесена до завершення поточної доби.