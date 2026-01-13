«Таки Юлія Тимошенко»: у Раді підтверджують обшуки у лідерки «Батьківщини»

Співробітники НАБУ проводять обшуки в офісі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про це підтверджують деякі народні депутати та джерела проєкту Радіо Свобода "Схеми" в антикорупційних органах.

За даними "Схем", у повідомленні НАБУ та САП про викриття лідера фракції, який пропонував гроші депутатам за потрібні голосування, йдеться саме про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію "Батьківщина".

Поки ні сама Тимошенко, ні партія "Батьківщина" цю інформацію публічно не коментували.

Підтвердив інформацію про обшуки у лідерки "Батьківщини" також народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщина" за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ", — написав нардеп у соцмережах.

Як повідомляв портал "Коментарі", Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про чергове розслідування, де фігурують народні депутати. Керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. Зазначають, що гроші фігурант пропонував депутатам які належать не до його фракції, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

ЗМІ повідомляли з посиланням на свої джерела, що НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина", що у Києві на вулиці Турівській.

Раніше видання "Коментарі" писало, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України. Зловмисники забезпечували отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Загалом на цей час серед підозрюваних – п’ятеро нардепів.