«Таки Юлия Тимошенко»: в Раде подтверждают обыски у лидера «Батькивщины»

Сотрудники НАБУ проводят обыски в офисе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

Информацию об этом подтверждают некоторые народные депутаты и источники проекта Радио Свобода "Схемы" в антикоррупционных органах.

По данным "Схем", в сообщении НАБУ и САП о разоблачении лидера фракции, предлагавшего деньги депутатам за нужные голосования, говорится именно о Юлии Тимошенко, возглавляющей фракцию "Батькивщина".

Пока ни сама Тимошенко, ни партия "Батькивщина" эту информацию публично не комментировали.

Подтвердил информацию об обысках у лидера "Батькивщины" также народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передал материалы в НАБУ", – написал нардеп в соцсетях.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили об очередном расследовании , где фигурируют народные депутаты. Руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. Отмечают, что деньги фигурант предлагал депутатам принадлежащим не его фракции, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

СМИ сообщали со ссылкой на свои источники, что НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве на улице Туровской.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде Украины. Злоумышленники обеспечивали получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Всего в настоящее время среди подозреваемых – пятеро нардепов.