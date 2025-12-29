Під підозрою п’ятеро нардепів: у НАБУ заявили про викриття злочинної групи у Верховній Раді

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України.

Національне антикорупційне бюро. Фото: з відкритих джерел

Зловмисники забезпечували отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Загалом на цей час серед підозрюваних – п’ятеро нардепів, інформує пресслужба НАБУ.

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей.

"До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти", — йдеться у повідомленні.

Усім підозрюваним зараз вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", за даними джерел, підозри вже отримали народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кисіль. Тепер, за даними видання ZN.UA НАБУ оголосило підозру п’ятому народному депутатові – члену фракції "Слуга народу" Михайлу Лабі.

Окремо ЗМІ раніше повідомляли про можливий виїзд із України народного депутата Юрія Корявченкова (Юзіка). Проте джерела у фракції "Слуга народу" цю інформацію спростовують, наголошуючи на тому, що Корявченкову підозра не оголошувалась.

