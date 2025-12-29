logo_ukra

BTC/USD

87270

ETH/USD

2930.29

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Під підозрою п’ятеро нардепів: у НАБУ заявили про викриття злочинної групи у Верховній Раді
commentss НОВИНИ Всі новини

Під підозрою п’ятеро нардепів: у НАБУ заявили про викриття злочинної групи у Верховній Раді

За даними слідства, народні депутати отримували гроші за «потрібне» голосування

29 грудня 2025, 21:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України.

Під підозрою п’ятеро нардепів: у НАБУ заявили про викриття злочинної групи у Верховній Раді

Національне антикорупційне бюро. Фото: з відкритих джерел

Зловмисники забезпечували отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Загалом на цей час серед підозрюваних – п’ятеро нардепів, інформує пресслужба НАБУ.  

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. 

"До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти", — йдеться у повідомленні.

Усім підозрюваним зараз вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. 

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", за даними джерел, підозри вже отримали народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кисіль. Тепер, за даними видання ZN.UA НАБУ оголосило підозру п’ятому народному депутатові – члену фракції "Слуга народу" Михайлу Лабі. 

Окремо ЗМІ раніше повідомляли про можливий виїзд із України народного депутата Юрія Корявченкова (Юзіка). Проте джерела у фракції "Слуга народу" цю інформацію спростовують, наголошуючи на тому, що Корявченкову підозра не оголошувалась. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відбувається.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nabu.gov.ua/news/otrymannia-nepravomirno-vygody-nardepamy-vykryly-zlochynnu-grupu/
Теги:

Новини

Всі новини