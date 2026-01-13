logo_ukra

Головна Новини Політика Скандали.Політика НАБУ заявило, що лідер фракції у ВР пропонував хабарі депутатам: ЗМІ пишуть про обшуки в «Батьківщині»
НАБУ заявило, що лідер фракції у ВР пропонував хабарі депутатам: ЗМІ пишуть про обшуки в «Батьківщині»

За даними НАБУ, гроші фігурант пропонував депутатам які належать не до його фракції, за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів

13 січня 2026, 23:12
Маламура Сергій

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про чергове розслідування, де фігурують народні депутати.

НАБУ заявило, що лідер фракції у ВР пропонував хабарі депутатам: ЗМІ пишуть про обшуки в «Батьківщині»

Національне антикорупційне бюро. Фото: з відкритих джерел

Керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. 

Зазначають, що гроші фігурант пропонував депутатам які належать не до його фракції, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

"Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Деталі – згодом", — йдеться у повідомленні.

Тим часом "Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела, що НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина", що у Києві на вулиці Турівській. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України. Зловмисники забезпечували отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Загалом на цей час серед підозрюваних – п’ятеро нардепів, інформує пресслужба НАБУ.   За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. 

До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти. 



