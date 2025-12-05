logo

BTC/USD

89335

ETH/USD

3030.99

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Предполагают, что хочет за границу: Ермака заметили в офисе внешней разведки
commentss НОВОСТИ Все новости

Предполагают, что хочет за границу: Ермака заметили в офисе внешней разведки

Журналисты предполагают, что экс-руководитель ОП может готовить документы для выезда за границу

5 декабря 2025, 19:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Уволенный недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки Украины.

Предполагают, что хочет за границу: Ермака заметили в офисе внешней разведки

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Он прибыл туда 5 декабря около 17.00. Ермак приехал на черном бронированном Mercedes S-классе (Mercedes 222, номер 5657). Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, Ермак находился в офисе СВР 45 минут, а после его отъезда глава Службы Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия.

"По словам источников, Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих собеседников, обязан ему своим назначением. Источники допускают, что документы прикрытия могут готовиться к возможному пересечению границы", — говорится в публикации.

По данным источников в правоохранительных органах, Национальное антикоррупционное бюро готовится обнародовать новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", а также подозрение, касающееся роли в этом деле Андрея Ермака.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Украины Дмитрий Разумков во время выступления в Раде подчеркнул, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед отставкой не отчитывался о результатах своей работы , но должен сделать это хотя бы сейчас.

Разумков подчеркнул, что Ермак уже не руководит Офисом президента, но он до сих пор является членом Совета национальной безопасности и обороны. Это подтверждено на официальном сайте, а указа о его выводе из состава СНБО Зеленский не обнародовал. Более того, Ермака продолжает охранять Управление госохраны за бюджетные средства.

Издание "Комментарии" писало, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке 28 ноября.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/andrij-jermak-vidvidav-ofis-sluzhbi-zovnishnoji-rozvidki-mozhe-hotuvatisja-peretin-kordonu-dzherela.html
Теги:

Новости

Все новости