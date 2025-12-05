Предполагают, что хочет за границу: Ермака заметили в офисе внешней разведки

Уволенный недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки Украины.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Он прибыл туда 5 декабря около 17.00. Ермак приехал на черном бронированном Mercedes S-классе (Mercedes 222, номер 5657). Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, Ермак находился в офисе СВР 45 минут, а после его отъезда глава Службы Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия.

"По словам источников, Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих собеседников, обязан ему своим назначением. Источники допускают, что документы прикрытия могут готовиться к возможному пересечению границы", — говорится в публикации.

По данным источников в правоохранительных органах, Национальное антикоррупционное бюро готовится обнародовать новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", а также подозрение, касающееся роли в этом деле Андрея Ермака.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Украины Дмитрий Разумков во время выступления в Раде подчеркнул, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед отставкой не отчитывался о результатах своей работы , но должен сделать это хотя бы сейчас.

Разумков подчеркнул, что Ермак уже не руководит Офисом президента, но он до сих пор является членом Совета национальной безопасности и обороны. Это подтверждено на официальном сайте, а указа о его выводе из состава СНБО Зеленский не обнародовал. Более того, Ермака продолжает охранять Управление госохраны за бюджетные средства.

Издание "Комментарии" писало, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке 28 ноября.