Головна Новини Політика президент Зеленський: Єрмак написав заяву про звільнення
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський: Єрмак написав заяву про звільнення

Андрій Єрмак подав заяву про звільнення, нового керівника буде обрано завтра – Зеленський

28 листопада 2025, 17:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Про це в відеозверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше.

Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути.

Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", – наголосив глава держави.

На сайті Президента України вже з'явився відповідний указ про відставку Єрмака А.Б.

Зеленський наголосив, що незабаром відбудуться переговори щодо миру.

"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними", – додав Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою терміново звільнити голову Офісу Президента України Андрія Єрмака, у якого сьогодні НАБУ і САП проводять обшуки вдома.                                                                                                                                                                                                            



