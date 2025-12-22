logo_ukra

Головна Новини Політика рада Відмашка на проведення виборів дана: Арахамія зробив інтригуючу заяву
НОВИНИ

Відмашка на проведення виборів дана: Арахамія зробив інтригуючу заяву

Давид Арахамія анонсував створення робочої групи у Раді для опрацювання виборчого процесу в умовах воєнного стану

22 грудня 2025, 12:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Верховній Раді розпочинають підготовку до можливого обговорення питання проведення виборів Президента України в умовах воєнного стану. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Відмашка на проведення виборів дана: Арахамія зробив інтригуючу заяву

Давид Арахамія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, відповідно до попередніх домовленостей у парламенті формується спеціальна робоча група, яка має оперативно опрацювати правові та організаційні аспекти можливого виборчого процесу. До обговорення планують залучити представників профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також участь у роботі групи братимуть представники всіх парламентських фракцій і депутатських груп, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, що спеціалізуються на виборчому законодавстві та виборчих процедурах.

Як зазначив Арахамія, засідання робочої групи буде присвячене напрацюванню можливих механізмів та підходів до проведення виборів з урахуванням безпекових викликів і чинного правового режиму воєнного стану. Дату та час першого засідання обіцяють оголосити найближчим часом.

Окремо наголошується, що до участі в засіданні планують запросити представників засобів масової інформації, аби забезпечити відкритість і публічність процесу обговорення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство закордонних справ працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Про це під час брифінгу у Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру розповів президент України Володимир Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ЦВК натякнули від кого в Україні тепер залежить проведення виборів під час війни.




