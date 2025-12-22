Отмашка на проведение выборов дана: Арахамия сделал интригующее заявление

В Верховной Раде приступают к подготовке к возможному обсуждению вопроса проведения выборов Президента Украины в условиях военного положения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

По его словам, согласно предварительным договоренностям в парламенте формируется специальная рабочая группа, которая должна оперативно проработать правовые и организационные аспекты возможного избирательного процесса. К обсуждению планируется привлечь представителей профильного комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также участие в работе группы примут представители всех парламентских фракций и депутатских групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, специализирующихся на избирательном законодательстве и избирательных процедурах.

Как отметил Арахамия, заседание рабочей группы будет посвящено наработке возможных механизмов и подходов к проведению выборов с учетом вызовов безопасности и действующего правового режима военного положения. Дату и время первого заседания обещают объявить в ближайшее время.

Отдельно отмечается, что к участию в заседании планируется пригласить представителей средств массовой информации, чтобы обеспечить открытость и публичность процесса обсуждения.

