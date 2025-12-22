logo

BTC/USD

89756

ETH/USD

3040.73

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Отмашка на проведение выборов дана: Арахамия сделал интригующее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Отмашка на проведение выборов дана: Арахамия сделал интригующее заявление

Давид Арахамия анонсировал создание рабочей группы в Раде для разработки избирательного процесса в условиях военного положения

22 декабря 2025, 12:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Верховной Раде приступают к подготовке к возможному обсуждению вопроса проведения выборов Президента Украины в условиях военного положения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Отмашка на проведение выборов дана: Арахамия сделал интригующее заявление

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

По его словам, согласно предварительным договоренностям в парламенте формируется специальная рабочая группа, которая должна оперативно проработать правовые и организационные аспекты возможного избирательного процесса. К обсуждению планируется привлечь представителей профильного комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также участие в работе группы примут представители всех парламентских фракций и депутатских групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, специализирующихся на избирательном законодательстве и избирательных процедурах.

Как отметил Арахамия, заседание рабочей группы будет посвящено наработке возможных механизмов и подходов к проведению выборов с учетом вызовов безопасности и действующего правового режима военного положения. Дату и время первого заседания обещают объявить в ближайшее время.

Отдельно отмечается, что к участию в заседании планируется пригласить представителей средств массовой информации, чтобы обеспечить открытость и публичность процесса обсуждения.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Об этом на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ЦИК намекнули от кого в Украине теперь зависит проведение выборов во время войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости