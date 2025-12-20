Підготовка до виборів вже почалася: Зеленський заінтригував заявою

Міністерство закордонних справ працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Про це під час брифінгу у Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру розповів президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Вибори залежать від двох речей: безпеки і законодавства. Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі вони будуть проходити", — заявив президент.

При цьому він додав, що саме безпековий фактор є ключовою умовою їх можливого проведення. Доки з безпекою в Україні буде не все гаразд, жодне голосування неможливе. Саме тому вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях, пояснив український лідер.

За його словами, Україна, як демократична країна, здатна забезпечити чесні й прозорі вибори – з міжнародними спостерігачами та закордонним голосуванням. Через велику кількість українців за кордоном процес буде складнішим, але МЗС уже працює над вирішенням цього питання.

Варто зазначити, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в Україні за чинного режиму воєнного стану наразі є юридично неможливим. Для старту будь-якого виборчого процесу Верховна Рада має не лише внести зміни до виборчого законодавства, а й врегулювати низку пов’язаних правових колізій.

За його словами, питання виборів перебуває насамперед у політичній площині, тоді як ЦВК діятиме виключно в межах рішень, ухвалених парламентом. Водночас чинна нормативна база не дозволяє говорити про вибори без комплексних законодавчих змін. Дубовик наголосив, що воєнний стан не може бути скасований частково – зокрема лише в частині виборів.

