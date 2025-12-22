У ЦВК натякнули від кого в Україні тепер залежить проведення виборів під час війни

Проведення виборів в Україні можливе лише після завершення активної фази війни та за умови внесення відповідних змін до законодавства, яке має враховувати особливості повоєнного періоду. Наразі ключова роль у цьому процесі належить Верховній Раді. Фактично від парламентарів залежить проведення виборів під час дії воєнного стану. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик

ЦВК. Фото: з відкритих джерел

За його словами, в умовах воєнного стану організація виборів є неможливою. Президент України неодноразово наголошував, що першочерговим чинником залишається безпека. Виборчий процес може бути розпочатий лише за наявності мирних умов і належної законодавчої бази.

Дубовик зазначив, що чинне виборче законодавство розраховане на мирний час і потребує ґрунтовного перегляду. Після появи необхідних передумов і врегулювання юридичних аспектів, пов’язаних із воєнним станом, можна буде говорити про підготовку до виборів. Водночас для цього потрібно ухвалити спеціальні норми, які регулюватимуть проведення виборів після завершення бойових дій або їх активної фази.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що парламент має напрацювати дорожню карту та підготувати відповідний законопроєкт. Центральна виборча комісія вже співпрацює з експертами та міжнародними партнерами над можливими змінами до законодавства, однак остаточні рішення мають ухвалювати народні депутати.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом розпочне роботу профільна робоча група, створення якої було анонсовано на погоджувальній раді Верховної Ради. Це дозволить активізувати підготовку необхідних законодавчих ініціатив.

Окрему увагу, за словами Дубовика, слід приділити забезпеченню максимально широкої участі громадян у виборах. Йдеться, зокрема, про українців за кордоном, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають поза місцем своєї реєстрації.

