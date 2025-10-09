Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав

Народні обранці підтримали ухвалення в цілому проекту Закону про схвалення указу президента України про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Указом передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великобританії на час дії воєнного стану.

"У зв’язку з агресією РФ проти України виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання", — зазначається у пояснювальній записці до документу.

Фактично законом дано зелене світло указу президента України від 19 вересня "Про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав", яким певні підрозділи ЗСУ направляються на строк до припинення або скасування дії військового стану в Україні в інші держави: корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" у складі штатного штату Туреччину; протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь", "Геничеськ" та Управління 1 дивізіону протимінних кораблів загальною чисельністю до 215 військовослужбовців — до Британії.

