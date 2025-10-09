logo_ukra

BTC/USD

122203

ETH/USD

4357.56

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав
commentss НОВИНИ Всі новини

Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав

Підрозділи ЗСУ вирушать до Туреччини та Великобританії на час дії воєнного стану

9 жовтня 2025, 12:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народні обранці підтримали ухвалення в цілому проекту Закону про схвалення указу президента України про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради.

Рада підтримала відправку ЗСУ до інших держав

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Указом передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великобританії на час дії воєнного стану.

"У зв’язку з агресією РФ проти України виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання", — зазначається у пояснювальній записці до документу.

Фактично законом дано зелене світло указу президента України від 19 вересня "Про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав", яким певні підрозділи ЗСУ направляються на строк до припинення або скасування дії військового стану в Україні в інші держави: корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" у складі штатного штату Туреччину; протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь", "Геничеськ" та Управління 1 дивізіону протимінних кораблів загальною чисельністю до 215 військовослужбовців — до Британії.

Читайте на порталі "Коментарі" — Верховна Рада України провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує ряд платежів: хто з українців тепер платитиме менше.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/razom/266776.html
Теги:

Новини

Всі новини