Рада поддержала отправку ВСУ в другие государства

Народные избранники поддержали принятие в целом проекта Закона об одобрении указа президента Украины о направлении подразделений ВСУ в другие государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Указом предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

"В связи с агрессией РФ против Украины возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Фактически законом дан зелёный свет указу президента Украины от 19 сентября "О направлении подразделений ВСУ в другие государства", которым определенные подразделения ВСУ направляются на срок до прекращения или отмены действия военного положения в Украине в другие государства: корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих — в Турцию; противоминные корабли "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" и Управление 1 дивизиона противоминных кораблей общей численностью до 215 военнослужащих — в Британию.

