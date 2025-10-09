logo

Рада поддержала отправку ВСУ в другие государства
Рада поддержала отправку ВСУ в другие государства

Подразделения ВСУ отправятся в Турцию и Великобританию на время действия военного положения

9 октября 2025, 12:47
Кравцев Сергей

Народные избранники поддержали принятие в целом проекта Закона об одобрении указа президента Украины о направлении подразделений ВСУ в другие государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

Рада поддержала отправку ВСУ в другие государства

ВСУ. Фото: из открытых источников

Указом предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

"В связи с агрессией РФ против Украины возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Фактически законом дан зелёный свет указу президента Украины от 19 сентября "О направлении подразделений ВСУ в другие государства", которым определенные подразделения ВСУ направляются на срок до прекращения или отмены действия военного положения в Украине в другие государства: корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих — в Турцию; противоминные корабли "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" и Управление 1 дивизиона противоминных кораблей общей численностью до 215 военнослужащих — в Британию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение судей Конституционного Суда. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимых голосов народных депутатов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Верховная Рада приняла закон, отменяющий ряд платежей: кто из украинцев теперь будет платить меньше.




Источник: https://www.rada.gov.ua/news/razom/266776.html
