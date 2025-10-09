Рада приняла закон, отменяющий ряд платежей: кто из украинцев теперь будет платить меньше

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, отменяющий ряд платежей для военных и жителей прифронтовых районов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Отмечается, что документ предусматривает освобождение от уплаты административного сбора за ряд регистрационных действий для лиц, непосредственно пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также для их семей.

В частности, льготы будут предоставляться военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях, лицам, освобожденным из плена, членам семей погибших воинов, людям с инвалидностью вследствие войны, а также волонтерам, которые действовали в районах боевых действий.

Льготы касаются таких действий, как регистрация права собственности на недвижимость, открытие бизнеса, регистрация брака, смерти, рождения, смены имени и тому подобное.

Нардепы уверены, что процедура предоставления льгот будет максимально простой и понятной, без дополнительных справок или сложных механизмов.

Стоит напомнить, ранее Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.

Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.

