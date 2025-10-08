В Раде провалено важное голосование: с чем подкачало монобольшинство

Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение судей Конституционного Суда. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимых голосов народных депутатов.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

В Конституционном суде сейчас шесть вакантных мест: два должен назначить президент, два – парламент и еще два – съезд судей.

На две вакантные должности претендовали:

Захар Тропин — директор Департамента международного сотрудничества Минюста;

Оксана Клименко — главный научный консультант Исследовательской службы Верховной Рады;

Юлия Кириченко — член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя парламента Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалистый — прокурор Офиса Генерального прокурора.

Предварительно совещательная группа экспертов, в которую входили международные представители, самую высокую оценку дала Тропину — 5 голосов поддержки, Клименко получила 4, Кириченко и Цимбалистый — по 3.

Во время голосования депутаты сначала рассматривали кандидатуры Тропина и Клименко. Однако оба не набрали нужного количества голосов: Тропин получил 224, а Клименко — только 93.

Далее Верховная Рада проголосовала за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). На повторном голосовании Кириченко набрала 126 голосов, а Цимбалистый — 74, что также не позволило принять решение.

После этого спикер Верховной Рады Стефанчук предложил объявить новый конкурс для отбора кандидатов.

Стоит напомнить, что с 27 января 2025 года Конституционный Суд Украины не имеет необходимого кворума для принятия решений.

В тот день истек девятилетний срок полномочий сразу трех судей, после чего в составе КСУ осталось лишь 11 судей из 18 нужных. Для работы суда необходимо присутствие не менее 12 судей. В целом вакантными оставались семь должностей.

