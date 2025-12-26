Перейменування копійок на шаги можуть перенести: депутат повідомив несподівану причину

Голосування в цілому за законопроект про перейменування "копійки" на "шаг", що мало відбутися 27 грудня, ймовірно, перенесуть на січень.

Українські монети. Фото: з відкритих джерел

За словами народного депутата Ярослава Железняка, до короткого документа запропонували понад 600 поправок. Про це він написав у соцмережах.

"Надійшло 602 поправки. Законопроект складається в цілому з пару абзаців, де одне слово міняється на інше. Завтра ця нестримна зміна буде розглядатися в Раді на засіданні. Точніше правки, а сам закон вже 13-го січня", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада підтримала у першому читанні перейменування "копійки" у "шаг". За відповідне рішення проголосували 264 депутати.

Видання "Коментарі" також повідомляло, що народний депутат Дмитро Разумков обурений перейменування монет в Україні з "копійки" на "шаг" та наголошує, що це не основне питання в країні, яке потребує негайного вирішення. За його словами, військовим майже чотири роки не підвищують зарплати, енергетика під ударами, а в цей час у пріоритеті парламенту – законопроєкт про перейменування монет на "шаги".

Нагадаємо, видання "Коментарі" писало, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов’язує можливість підвищити виплати військовим із детінізацією бізнесу. Народний депутат вважає, що кошти для цього можна знайти, ліквідувавши можливості для несплати податків. За словами Гетманцева, "нема в залі людини, яка б не підтримувала рішення" про підвищення зарплат військовим. Однак, обсяг видатків, для цього необхідних, перевищує 100 мільярдів гривень. Тому питання резервів, які можна використати для військових, є дуже складним.