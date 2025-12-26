Переименование копеек в шаги могут перенести: депутат сообщил неожиданную причину

Голосование в целом за законопроект о переименовании "копейки" в "шаг", которое должно состояться 27 декабря, вероятно, будет перенесено на январь.

Украинские монеты. Фото: из открытых источников

По словам народного депутата Ярослава Железняка, к краткому документу предложили более 600 поправок. Об этом он написал в соцсетях.

"Поступило 602 поправки. Законопроект состоит в целом из пары абзацев, где одно слово меняется на другое. Завтра это безудержное изменение будет рассматриваться в Раде на заседании. Точнее правки, а сам закон уже 13 января", — отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении переименование "копейки" в "шаг". За соответствующее решение проголосовали 264 депутата.

Издание "Комментарии" также сообщало, что народный депутат Дмитрий Разумков возмущен переименованием монет в Украине с "копейки" на "шаг" и подчеркивает, что это не основной вопрос в стране, требующий немедленного решения. По его словам, военным почти четыре года не повышают зарплаты, энергетика под ударами, а в настоящее время в приоритете парламента – законопроект о переименовании монет в "шаги".

Напомним, издание "Комментарии" писало, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев связывает возможность повысить выплаты военным с детинизацией бизнеса. Народный депутат считает, что средства для этого можно найти, ликвидировав возможности для неуплаты налогов. По словам Гетманцева, "нет в зале человека, который бы не поддерживал решение" о повышении зарплат военным. Однако объем расходов, для этого необходимых, превышает 100 миллиардов гривен. Поэтому вопрос резервов, которые можно использовать для военных, очень сложен.