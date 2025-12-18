Верховна Рада підтримала у першому читанні перейменування "копійки" у "шаг". "За" — 264, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Нардеп заявив, що «прямо зараз Кремлю буде завдано смертельного удару»

Інший народний депутат Максим Бужанський саркастично прокоментував це рішення.

"Коротше, прямо зараз завдамо Кремлю смертельного удару, і перейменуємо 50 копійок, що залишилися, за кроки. Упевнений, це їх зламає геть-чисто, як мінімум, раптовістю", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев розповів, що податковий комітет рекомендував перейменувати українські гроші.

"Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг! Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави", — пише Гетманцев в Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що, за даними НБУ, нині в обігу перебуває близько 14 мільярдів монет номіналом 50 копійок. Саме вони в майбутньому стануть шагами. У найближчі три-чотири роки планується додатково випустити ще кілька десятків мільйонів таких монет.