logo_ukra

BTC/USD

87272

ETH/USD

2852.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Нардеп заявив, що «прямо зараз Кремлю буде завдано смертельного удару»
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп заявив, що «прямо зараз Кремлю буде завдано смертельного удару»

«Смертельний удар по Кремлю»: у Раді прокоментували рішення

18 грудня 2025, 11:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Верховна Рада підтримала у першому читанні перейменування "копійки" у "шаг". "За" — 264, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Нардеп заявив, що «прямо зараз Кремлю буде завдано смертельного удару»

Нардеп заявив, що «прямо зараз Кремлю буде завдано смертельного удару»

Інший народний депутат Максим Бужанський саркастично прокоментував це рішення.

"Коротше, прямо зараз завдамо Кремлю смертельного удару, і перейменуємо 50 копійок, що залишилися, за кроки. Упевнений, це їх зламає геть-чисто, як мінімум, раптовістю", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев розповів, що податковий комітет рекомендував перейменувати українські гроші.

"Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг! Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави", — пише Гетманцев в Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що, за даними НБУ, нині в обігу перебуває близько 14 мільярдів монет номіналом 50 копійок. Саме вони в майбутньому стануть шагами. У найближчі три-чотири роки планується додатково випустити ще кілька десятків мільйонів таких монет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини