У Раді обурені: це «Шаг» у прірву: гроші на монетки є, а на армію немає
НОВИНИ

У Раді обурені: це «Шаг» у прірву: гроші на монетки є, а на армію немає

Нардеп наголошує, що в Україні вже давно не розраховуються копійками, щоб приділяти їм таке значення

19 грудня 2025, 15:20
Автор:
Недилько Ксения

Народний депутат Дмитро Разумков обурений перейменування монет в Україні з "копійки" на "шаг" та наголошує, що це не основне питання в країні, яке потребує негайного вирішення.

"Країна воює. Військовим майже чотири роки не підвищують зарплати. Енергетика під ударами. Одесити шосту добу сидять без світла. А в цей час у пріоритеті Парламенту – законопроєкт про перейменування монет на "шаги". Грошей на дійсно необхідне воюючій державі "немає", а на символічні монетки, які коштують менше, ніж їх надрукувати, — є!". – наголосив Разумков.

За словами політика, кожен голова НБУ мріє потрапити в історію, але чинний явно намагається "вляпатися".

"Його зарплата — понад 600 тисяч гривень на місяць. Нехай скаже чесно: скільки коштує створення нових монет? Нехай краще бере "шаги" і крокує зі своєї посади!

Коли востаннє ми розраховувалися копійками? Ціни давно інші, реальність інша. Якщо хочете "шаги" — повертайтеся до цього після війни. А сьогодні кожна купюра і кожна монета мають працювати для ЗСУ, для світла у домівках і для безпеки людей!" – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада підтримала у першому читанні перейменування "копійки" у "шаг". "За" — 264, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Інший народний депутат Максим Бужанський саркастично прокоментував це рішення. "Коротше, прямо зараз завдамо Кремлю смертельного удару, і перейменуємо 50 копійок, що залишилися, за кроки. Упевнений, це їх зламає геть-чисто, як мінімум, раптовістю", – пише нардеп.



