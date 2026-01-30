logo_ukra

«Народ дав мені мандат довіри»: Герой України Юрій Федоренко сказав, чи стане нардепом
commentss НОВИНИ Всі новини

«Народ дав мені мандат довіри»: Герой України Юрій Федоренко сказав, чи стане нардепом

Військовий Юрій Федоренко пояснив, чому відмовляється від депутатського мандата

30 січня 2026, 19:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Командир 429-ої окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, який отримав можливість стати народним депутатом за списком "Слуги народу" сказав, чи перейде працювати в Раду.

«Народ дав мені мандат довіри»: Герой України Юрій Федоренко сказав, чи стане нардепом

Юрій Федоренко. Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці у Facebook військовий, якому нещодавно президент присвоїв звання Героя України, заявив, що відмовиться від мандата та залишається у Збройних силах.

"Зараз обставини склалися так, що народ дав мені мандат довіри, я можу зайти в стіни Верховної Ради і стати народним депутатом. І, звісно, друзі, я йду. Але йду писати відмову від владного мандата. Поясню, чому. Я щиро вважаю, що під час великої національно-визвольної війни кожен, кому дозволяє здоров'я, зобов'язаний зі зброєю в руках захистити своє найдорожче: свою родину, будинок, вулицю, селище, місто, країну, народ", — сказав Федоренко. 

Командир бригади вважає, що під час повномасштабної війни "не може бути політики і політичних ігрищ". За його словами, він залишається в 429-ій бригаді "Ахіллес", яку "своїми руками створили з побратимами та посестрами".

Федоренко також висловився про своє політичне майбутнє.  

"Подивимося після перемоги", — сказав військовий. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу". Таке рішення комісія прийняла після смерті народного депутата Олександра Кабанова. 

Раніше Центральна виборча комісія офіційно визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу". Таке рішення комісія прийняла після того, як отримала постанову парламенту про дострокове припинення повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, якого призначили головою Фонду держмайна.



Джерело: https://www.facebook.com/fedorenkoyurii
