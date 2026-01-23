ЦВК визнала обраним нового нардепа: хто отримав мандат

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Сергій Карабута. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення комісія прийняла після смерті народного депутата Олександра Кабанова, повідомляє пресслужба ЦВК.

До комісії надійшов офіційний документ від Верховної Ради про припинення повноважень народного депутата України Олександра Кабанова.

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", — йдеться у повідомленні.

Для реєстрації народним депутатом України Сергій Карабута не пізніше, як на двадцятий день має подати до ЦВК визначені виборчим законодавством документи.

"Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення", — додали у комісії.

Як повідомляв портал "Коментарі", Центральна виборча комісія офіційно визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу". Таке рішення комісія прийняла після того, як отримала постанову парламенту про дострокове припинення повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, якого призначили головою Фонду держмайна.

Однак, Роман Кравець повідомив, що відмовився від мандата. За його словами, він виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

Як писало видання "Коментарі", у віці 52 років помер народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. До депутатства Кабанов працював сценаристом студії "Квартал 95". У 2019 році він входив до креативної команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії. Того ж року був обраний народним депутатом за списком партії "Слуга народу" (№87), а у Верховній Раді працював у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.