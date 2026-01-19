«Джокера» визнали обраним новим нардепом від «Слуги народу» (ОНОВЛЕНО)

Центральна виборча комісія офіційно визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Роман Кравець. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення комісія прийняла після того, як отримала постанову парламенту про дострокове припинення повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, якого призначили головою Фонду держмайна. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", — йдеться у повідомленні.

Однак, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Роман Кравець, якого вважають власником Telegram—каналу "Джокер", має намір відмовитись від мандату.

"Наші джерела повідомляють, що він не буде брати мандат — відповідно через 20 днів ЦВК перейде до наступного за списком "Слуги", — зазначив Железняк.

У коментарі виданню "Українська правда" Роман Кравець повідомив, що відмовився від мандата. За його словами, він виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

"Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", — сказав Кравець.

За його словами, місцем він поступається "найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства".

"Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом", — зазначив Кравець.

Наступним за ним у виборчому списку від "Слуги народу" значиться підприємець Богдан Козуб.

Як повідомляв портал "Коментарі", у 2024 році Роман Кравець, власник Telegram-каналу "Джокер", отримав довідку, яка звільняє його від військової служби. Однак у ході журналістського розслідування стало відомо, що документ, який дозволив йому уникнути мобілізації, може бути сфальсифікованим. Зокрема, довідка про непридатність до служби була видана у липні, коли Кравець уже перебував за кордоном.

У розслідуванні, опублікованому 20 листопада, журналісти стверджують, що 16 липня ВЛК Голосіївського району визнала Романа Кравця непридатним до служби і виключила з військового обліку. У довідці стоять підписи голови комісії Ольги Соколової, секретарки Лариси Булави та самого Кравця. Однак, за даними журналістів, на момент підписання цих документів Кравець уже був за кордоном.