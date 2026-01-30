«Народ дал мне мандат доверия»: Герой Украины Юрий Федоренко сказал, станет ли нардепом

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, получивший возможность стать народным депутатом по списку "Слуги народа", сказал, перейдет ли работать в Раду.

Юрий Федоренко. Фото: из открытых источников

На своей странице в Facebook военный, которому президент присвоил звание Героя Украины, заявил, что откажется от мандата и остается в Вооруженных силах.

"Сейчас обстоятельства сложились так, что народ дал мне мандат доверия, я могу войти в стены Верховной Рады и стать народным депутатом. И, конечно, друзья, я иду. Но иду писать отказ от властного мандата. Объясню почему. Я искренне считаю, что во время Великой национально-освободительной войны каждый, кому позволяет здоровье, обязан с оружием в руках защитить свое самое дорогое: свою семью, дом, улицу, поселок, город, страну, народ", — сказал Федоренко.

Командир бригады считает, что во время полномасштабной войны "не может быть политики и политических игрищ". По его словам, он остается в 429-й бригаде "Ахиллес", которую "своими руками создали с собратьями и сестрами".

Федоренко также высказался о своем политическом будущем.

"Посмотрим после победы", — сказал военный.

Как сообщал портал "Комментарии", Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Такое решение комиссия приняла после смерти народного депутата Александра Кабанова.

Ранее Центральная избирательная комиссия официально признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Такое решение комиссия приняла после того, как получила постановление парламента о досрочном прекращении полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, назначенного председателем Фонда госимущества.