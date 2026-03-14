Зеленський затвердив плани стійкості для регіонів: у якого міста окремий дедлайн

Глава української держави Володимир Зеленський 14 березня підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо планів стійкості для українських міст та областей. Про це йдеться в указі на сайті президента України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст"... Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покласти на Секретаря", — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням РНБО, комплексний план стійкості повинен бути розроблений всіма відповідними та дотичними органами протягом двох тижнів з моменту підписання указу президента. Виконати усі положення планів потрібно до початку опалювального сезону.

При цьому рішенням РНБО окремий дедлайн щодо планів стійкості встановлено для Києва. Столиця повинна розробити та представити готовий план вже за тиждень.

"Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України затверджений Комплексний план стійкості міста Києва", — сказано у документі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає президента США Дональда Трампа своїм другом, хоч між ними зберігаються робочі відносини. Про це український лідер розповів у інтерв'ю французькій радіостанції France Inter.

Також видання "Коментарі" повідомляло – навіть часткове послаблення санкцій проти російської нафти з боку Сполучені Штати може принести Росії до 10 мільярдів доларів додаткових доходів, які підуть на фінансування війни проти Україна. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.



