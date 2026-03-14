"Трамп мені не друг": Зеленський жорстко висловився про відносини з президентом США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає президента США Дональда Трампа своїм другом, хоч між ними зберігаються робочі відносини. Про це український лідер розповів у інтерв'ю французькій радіостанції France Inter.

Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, справжнім другом серед світових лідерів він вважає президента Франції Еммануеля Макрона. Глава держави зазначив, що їх пов'язують роки співробітництва та підтримка Франції в один із найскладніших періодів для України.

"Це мій друг, бо ми проходимо цей час разом. Ми вирішуємо проблеми та допомагаємо один одному у складні моменти", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що після обрання на посаду, його перший закордонний візит відбувся саме до Франції. За його словами, регулярні контакти та особисте спілкування між лідерами відіграли важливу роль у зміцненні відносин між Києвом та Парижем.

Говорячи про взаємодію з Трампом, Зеленський визнав, що їхні стосунки складніші. При цьому він дозволив собі іронічний жарт, пояснюючи можливі причини такої дистанції.

"Може, тому що він старший. Може, тому що хоче ставитись до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але в нього вже є діти, а маю батьків", — сказав президент.

Зеленський додав, що, ймовірно, був би не найулюбленішим сином Трампа. Незважаючи на це, він наголосив, що американському лідеру загалом подобається спілкування з ним, хоча деякі рішення українського президента можуть не викликати схвалення у Вашингтоні.

Водночас Зеленський наголосив, що у своїй роботі керується насамперед інтересами держави.

“Я президент. І моє завдання – захищати інтереси своєї країни", — заявив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський розкритикував рішення США щодо санкцій: які будуть наслідки.



