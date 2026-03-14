logo_ukra

BTC/USD

70865

ETH/USD

2078.63

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент "Трамп мені не друг": Зеленський жорстко висловився про відносини з президентом США
commentss НОВИНИ Всі новини

"Трамп мені не друг": Зеленський жорстко висловився про відносини з президентом США

Президент України назвав своїм справжнім союзником Еммануеля Макрона та визнав, що спілкування з Дональдом Трампом буває «складним»

14 березня 2026, 15:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає президента США Дональда Трампа своїм другом, хоч між ними зберігаються робочі відносини. Про це український лідер розповів у інтерв'ю французькій радіостанції France Inter.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, справжнім другом серед світових лідерів він вважає президента Франції Еммануеля Макрона. Глава держави зазначив, що їх пов'язують роки співробітництва та підтримка Франції в один із найскладніших періодів для України.

"Це мій друг, бо ми проходимо цей час разом. Ми вирішуємо проблеми та допомагаємо один одному у складні моменти", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що після обрання на посаду, його перший закордонний візит відбувся саме до Франції. За його словами, регулярні контакти та особисте спілкування між лідерами відіграли важливу роль у зміцненні відносин між Києвом та Парижем.

Говорячи про взаємодію з Трампом, Зеленський визнав, що їхні стосунки складніші. При цьому він дозволив собі іронічний жарт, пояснюючи можливі причини такої дистанції.

"Може, тому що він старший. Може, тому що хоче ставитись до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але в нього вже є діти, а маю батьків", — сказав президент.

Зеленський додав, що, ймовірно, був би не найулюбленішим сином Трампа. Незважаючи на це, він наголосив, що американському лідеру загалом подобається спілкування з ним, хоча деякі рішення українського президента можуть не викликати схвалення у Вашингтоні.

Водночас Зеленський наголосив, що у своїй роботі керується насамперед інтересами держави.

“Я президент. І моє завдання – захищати інтереси своєї країни", — заявив він.

Зеленський розкритикував рішення США щодо санкцій: які будуть наслідки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини