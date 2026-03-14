Зеленский утвердил планы устойчивости для регионов: у какого города отдельный дедлайн

Глава украинского государства Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о введении в действие решения СНБО по планам устойчивости для украинских городов и областей. Об этом идет речь в указе на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О Комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов"... Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложить на Секретаря", — говорится в сообщении.

Согласно решению СНБО, комплексный план устойчивости должен быть разработан всеми соответствующими и соприкасающимися органами в течение двух недель с момента подписания указа президента. Выполнить все положения планов нужно до начала отопительного сезона.

При этом решением СНБО отдельный дедлайн по планам устойчивости установлен для Киева. Столица должна разработать и представить готовый план уже через неделю.

"Киевскому городскому голове, главе Киевской городской государственной администрации в недельный срок подать Кабинету Министров Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины утвержден Комплексный план устойчивости города Киева", — говорится в документе.

