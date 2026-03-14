Зеленский утвердил планы устойчивости для регионов: у какого города отдельный дедлайн

Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о введении в действие решения СНБО по планам устойчивости для украинских городов и областей. Об этом идет речь в указе на сайте президента Украины.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Согласно решению СНБО, комплексный план устойчивости должен быть разработан всеми соответствующими и соприкасающимися органами в течение двух недель с момента подписания указа президента. Выполнить все положения планов нужно до начала отопительного сезона.
При этом решением СНБО отдельный дедлайн по планам устойчивости установлен для Киева. Столица должна разработать и представить готовый план уже через неделю.
