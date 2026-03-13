Зеленський розкритикував рішення США про санкції: які будуть наслідки

Навіть часткове послаблення санкцій проти російської нафти з боку Сполучені Штати може принести Росії до 10 мільярдів доларів додаткових доходів, які підуть на фінансування війни проти Україна. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, міжнародна спільнота має не послаблювати, а посилювати економічний тиск на Росію. Він наголосив, що важливо розблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Москви, адже лише системний тиск може наблизити завершення війни.

"Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру", — підкреслив глава держави.

Президент пояснив, що логіка Вашингтона полягає у стабілізації світових енергетичних ринків. Однак, на думку Києва, ці кошти можуть бути спрямовані Кремлем на нарощування військового виробництва — зокрема на дрони, які регулярно використовуються для ударів по українських містах.

Зеленський також зазначив, що загроза від таких безпілотників виходить далеко за межі України. За даними розвідки, дрони іранського типу вже застосовуються або можуть застосовуватися проти країн Близького Сходу, а також проти об’єктів, де присутні європейські та американські військові.

"Знімати санкції, щоб потім отримувати ще більше атак дронами – це, на мій погляд, неправильне рішення", — наголосив президент.

У Києві вважають, що будь-які послаблення економічного тиску лише дають Москві нові фінансові можливості продовжувати війну, тому закликають союзників не відступати від політики жорстких санкцій.

