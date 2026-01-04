Зеленський вперше відреагував на арешт Мадуро військовими США

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував повідомлення про арешт лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силовиками. Президент вважає, що США знають, як їм вчиняти щодо авторитарних лідерів та як саме поводитися з венесуельським диктатором.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відреагував на військову операцію США у Венесуелі під час якої було викрадено Ніколаса Мадуро.

"Ну як тут відреагувати? Ну що я можу сказати? Якщо можна так з диктаторами, ось так — то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", — сказав Зеленський з посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, що в ніч на 3 грудня 2026 року американський спецназ провів операцію у Венесуелі та доставив Мадуро до США для судового розгляду. Президент США Дональд Трамп пояснив дії Вашингтона наміром судити венесуельського лідера за звинуваченнями у "наркотероризмі", контрабанді наркотиків і змові проти США. Справу планують розглядати в Нью-Йорку.

Крім цього, Трамп заявив про можливість жорсткіших дій проти наркокартелів у Мексиці, а також звернув увагу на ситуацію на Кубі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна озвучила офіційну позицію на атаку США у Венесуелі та затримання Мадуро. Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що режим Мадуро порушив право народів жити вільно, без диктатури та гноблення.

Також "Коментарі" писали, що повалення режиму Ніколаса Мадуро та його арешт американським спецназом поставили під питання долю багатомільярдних кредитів і нафтових активів Росії у Венесуелі.