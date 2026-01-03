Мільярди під загрозою: Росія може втратити величезні інвестиції у Венесуелі після падіння Мадуро

Після силового усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його доставки до Нью-Йорка, де він має постати перед судом за обвинуваченням у наркотероризмі, Росія опинилася перед ризиком втрати десятків мільярдів доларів, вкладених у венесуельську економіку.

Крах союзника Путіна: що буде з російськими грошима після арешту президента Венесуели

За підрахунками Reuters, з 2006 по 2017 роки Кремль надав уряду Венесуели та державній нафтовій компанії PDVSA близько 17 мільярдів доларів у вигляді кредитів, авансів і прямих інвестицій.

Як Росія "вкладалася" у режим Мадуро

Перші $2,2 млрд Венесуела отримала ще за часів Уго Чавеса — гроші пішли на закупівлю російської зброї, зокрема танків Т-72 і зенітних комплексів С-300. Після приходу Мадуро борги лише зростали.

До 2017 року Каракас був винен Москві вже $3,5 млрд, але через економічний колапс і санкції не міг їх повернути. Тоді Володимир Путін погодився відстрочити виплати на 10 років, із погашенням основної суми у 2024–2027 роках.

"Роснефть", нафта і борги

У другій половині 2010-х головним кредитором Венесуели стала "Роснефть". В обмін на фінансову підтримку російська компанія отримала частки у ключових нафтовидобувних проєктах країни.

За даними Reuters, уряд Мадуро розплачувався з Кремлем венесуельською нафтою, яку "Роснефть" перепродавала на світовому ринку, допомагаючи режиму уникнути дефолту.

У 2020 році, після введення санкцій проти PDVSA, "Роснефть" формально вийшла з Венесуели, передавши активи спеціально створеній державній структурі "Росзарубежнефть".

Тепер усе вирішує Вашингтон

Після повалення Мадуро ситуація кардинально змінилася. Контроль над нафтовими родовищами фактично опинився в руках адміністрації США. Дональд Трамп уже звинуватив Венесуелу у "крадіжці американської нафти".

"Ми побудували венесуельську нафтову промисловість, а соціалістичний режим її вкрав", — заявив Трамп.

Він також повідомив, що США мають намір відновити нафтову інфраструктуру Венесуели та активно продавати нафту на світові ринки.

Що це означає для Росії

На тлі зміни влади в Каракасі російські інвестиції, кредити та нафтові активи можуть бути втрачені або націоналізовані, а мільярди доларів — списані як безнадійні.

Фактично Кремль ризикує втратити одного зі своїх ключових геополітичних союзників разом із грошима, вкладеними в його утримання.

