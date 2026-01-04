logo

Зеленский впервые отреагировал на арест Мадуро военными США
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский впервые отреагировал на арест Мадуро военными США

Владимир Зеленский с юмором отреагировал на сообщения об аресте Николаса Мадуро американскими военными.

4 января 2026, 07:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал сообщение об аресте лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силовиками. Президент считает, что США знают, как им поступать в отношении авторитарных лидеров и как обращаться с венесуэльским диктатором.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский во время общения с журналистами отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, во время которой был похищен Николас Мадуро.

"Ну как здесь отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, вот так – то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", – сказал Зеленский с улыбкой на лице.

Напомним, что в ночь на 3 декабря 2026 года американский спецназ провел операцию в Венесуэле и доставил Мадуро в США для судебного разбирательства. Президент США Дональд Трамп объяснил действия Вашингтона намерением судить венесуэльского лидера по обвинениям в "наркотерроризме", контрабанде наркотиков и заговоре против США. Дело планируется рассматривать в Нью-Йорке.

Кроме этого, Трамп заявил о возможности более жестких действий против наркокартелей в Мексике, а также обратил внимание на ситуацию на Кубе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина озвучила официальную позицию на атаку США в Венесуэле и задержание Мадуро. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что режим Мадуро нарушил право народов жить свободно, без диктатуры и угнетения.

Также "Комментарии" писали, что свержение режима Николаса Мадуро и его арест американским спецназом поставили под вопрос судьбу многомиллиардных кредитов и нефтяных активов России в Венесуэле.



