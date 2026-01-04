Зеленский впервые отреагировал на арест Мадуро военными США

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал сообщение об аресте лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силовиками. Президент считает, что США знают, как им поступать в отношении авторитарных лидеров и как обращаться с венесуэльским диктатором.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, во время которой был похищен Николас Мадуро.

"Ну как здесь отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, вот так – то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", – сказал Зеленский с улыбкой на лице.

Напомним, что в ночь на 3 декабря 2026 года американский спецназ провел операцию в Венесуэле и доставил Мадуро в США для судебного разбирательства. Президент США Дональд Трамп объяснил действия Вашингтона намерением судить венесуэльского лидера по обвинениям в "наркотерроризме", контрабанде наркотиков и заговоре против США. Дело планируется рассматривать в Нью-Йорке.

Кроме этого, Трамп заявил о возможности более жестких действий против наркокартелей в Мексике, а также обратил внимание на ситуацию на Кубе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина озвучила официальную позицию на атаку США в Венесуэле и задержание Мадуро. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что режим Мадуро нарушил право народов жить свободно, без диктатуры и угнетения.

Также "Комментарии" писали, что свержение режима Николаса Мадуро и его арест американским спецназом поставили под вопрос судьбу многомиллиардных кредитов и нефтяных активов России в Венесуэле.