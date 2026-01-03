Україна озвучила офіційну позицію на атаку США у Венесуелі та затримання Мадуро

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удар Сполучених Штатів по Венесуелі та затримання диктатора Ніколаса Мадуро. Відповідну заяву глава МЗС оприлюднив у соціальній мережі Х.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Сибіга наголосив, що Україна послідовно відстоює право народів жити вільно – без диктатури, гноблення та системних порушень прав людини. За його словами, режим Ніколаса Мадуро грубо зневажив ці принципи у всіх сферах суспільного життя.

Глава української дипломатії нагадав, що демократичні держави та правозахисні організації протягом багатьох років фіксували у Венесуелі масові злочини, насильство, застосування тортур, переслідування та придушення інакодумства, а також зловживання базовими свободами. Окремо він наголосив на фальсифікації виборів та фактичному знищенні демократії та верховенства права.

Міністр також заявив, що Україна, як і низка інших країн світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальшованих виборів та жорстокого розгону протестів. За його словами, подібні дії режиму позбавили венесуельців можливості вільно визначати майбутнє своєї країни.

Сибіга підкреслив, що народ Венесуели заслуговує на нормальне життя, безпеку, розвиток і людську гідність. Україна, зазначив він, і надалі підтримуватиме венесуельців у їхньому прагненні до свободи та поваги до основних прав.

На завершення глава МЗС заявив, що Київ виступає за розвиток міжнародних відносин на основі норм міжнародного права із пріоритетом демократії та прав людини. Він також подякував усім країнам та міжнародним зусиллям, спрямованим на захист людського життя та свободи.

