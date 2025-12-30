Зеленський пояснив, чому не стримав емоцій після слів Трампа про Путіна та Україну

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито зацікавлена в "успішній Україні" та готова допомагати у її відбудові, викликала несподівану реакцію президента Володимира Зеленського. Тепер український лідер пояснив, чому розсміявся, почувши такі слова від Трампа.

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News розповів, чому з посмішкою відреагував на заяви Трампа. Президент зауважив, що не може довіряти росіянам та особисто російському диктатору Володимиру Путіна. За його словами, очільник Кремля просто намагається уникнути санкцій США.

"Я не довіряю Путіну. І він не хоче успіху для України. Я вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу. Я вірю в це, що він може це сказати, але це неправда. Насправді він не хоче більшого тиску санкціями від президента Трампа", — пояснив Зеленський.

Також Зеленський відповів на слова Трампа, що Росія нібито хоче продавати Україні дешеву електроенергію та відбудовувати країну.

"Нам не потрібна дешева електроенергія. Ми вже заплатили надто високу ціну — життями людей. Нам нічого від них не потрібно", — сказав Зеленський та додав щодо репарацій, то "вони мають дати нам гроші. А відбудовувати країну і вирішувати, як це робити, будемо ми самі".

Нагадаємо, що під час пресконференції з Зеленським Трампа запитали про обговорення з Путіним теми щодо того, "яку відповідальність нестиме Росія за будь-яку відбудову України". Трамп сказав, що "Росія допомагатиме. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Путін був дуже щедрим у своєму ставленні до успіху України".

Після цих слів Зеленський виглядав здивованим та не стримав іронічну посмішку від почутої цинічної позиції РФ. Відео з інцидентом швидко поширилося в соцмережах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи висміяв Зеленський Трампа під час пресконференції. Експерт з мови тіла не має жодних сумнівів.