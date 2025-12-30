Зеленський пояснив, чому не стримав емоцій після слів Трампа про Путіна та Україну

Рубрики
Заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито зацікавлена в "успішній Україні" та готова допомагати у її відбудові, викликала несподівану реакцію президента Володимира Зеленського. Тепер український лідер пояснив, чому розсміявся, почувши такі слова від Трампа.
Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News розповів, чому з посмішкою відреагував на заяви Трампа. Президент зауважив, що не може довіряти росіянам та особисто російському диктатору Володимиру Путіна. За його словами, очільник Кремля просто намагається уникнути санкцій США.
Також Зеленський відповів на слова Трампа, що Росія нібито хоче продавати Україні дешеву електроенергію та відбудовувати країну.
Нагадаємо, що під час пресконференції з Зеленським Трампа запитали про обговорення з Путіним теми щодо того, "яку відповідальність нестиме Росія за будь-яку відбудову України". Трамп сказав, що "Росія допомагатиме. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Путін був дуже щедрим у своєму ставленні до успіху України".
Після цих слів Зеленський виглядав здивованим та не стримав іронічну посмішку від почутої цинічної позиції РФ. Відео з інцидентом швидко поширилося в соцмережах.
