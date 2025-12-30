Зеленский объяснил, почему не сдержал эмоций после слов Трампа о Путине и Украине

Рубрики
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы заинтересована в "успешной Украине" и готова помогать в ее восстановлении, вызвало неожиданную реакцию президента Владимира Зеленского. Теперь украинский лидер объяснил, почему рассмеялся, услышав такие слова от Трампа.
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал, почему с улыбкой отреагировал на заявления Трампа. Президент отметил, что не может доверять россиянам и лично российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля просто пытается избежать санкций США.
Также Зеленский ответил на слова Трампа, что Россия будто бы хочет продавать Украине дешевую электроэнергию и восстанавливать страну.
Напомним, что во время пресс-конференции с Зеленским Трампа спросили об обсуждении с Путиным темы относительно того, "какую ответственность будет нести Россия за любое восстановление Украины". Трамп сказал, что "Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Путин был очень щедрым в своем отношении к успеху Украины".
После этих слов Зеленский выглядел удивленным и не сдержал ироническую улыбку от услышанной циничной позиции РФ. Видео с инцидентом быстро распространилось в соцсетях.
