Зеленский объяснил, почему не сдержал эмоций после слов Трампа о Путине и Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы заинтересована в "успешной Украине" и готова помогать в ее восстановлении, вызвало неожиданную реакцию президента Владимира Зеленского. Теперь украинский лидер объяснил, почему рассмеялся, услышав такие слова от Трампа.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал, почему с улыбкой отреагировал на заявления Трампа. Президент отметил, что не может доверять россиянам и лично российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля просто пытается избежать санкций США.

"Я не доверяю Путину. И он не хочет успеха для Украины. Я верю, что он может сказать такие слова президенту Трампу. Я верю в это, что он может это сказать, но это неправда. На самом деле он не хочет большего давления санкции от президента Трампа", — пояснил Зеленский.

Также Зеленский ответил на слова Трампа, что Россия будто бы хочет продавать Украине дешевую электроэнергию и восстанавливать страну.

"Нам не нужна дешевая электроэнергия. Мы уже заплатили слишком высокую цену — жизнями людей. Нам ничего от них не нужно", — сказал Зеленский и добавил по репарациям, что "они должны дать нам деньги. А отстраивать страну и решать, как это делать, будем мы сами".

Напомним, что во время пресс-конференции с Зеленским Трампа спросили об обсуждении с Путиным темы относительно того, "какую ответственность будет нести Россия за любое восстановление Украины". Трамп сказал, что "Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Путин был очень щедрым в своем отношении к успеху Украины".

После этих слов Зеленский выглядел удивленным и не сдержал ироническую улыбку от услышанной циничной позиции РФ. Видео с инцидентом быстро распространилось в соцсетях.

