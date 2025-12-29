Чи висміяв Зеленський Трампа під час пресконференції: експерт з мови тіла не має жодних сумнівів

Заява президента США Дональда Трампа про те, що "Росія хоче бачити успішну Україну", викликали посмішку на обличчі президента Володимира Зеленського. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс пояснила, що означає реакція Зеленського на слова Трампа.

Реакція Зеленського на слова Трампа, що Путін хоче успіху України. Фото: Reuters

28 грудня під час спільної пресконференції з Зеленським Трамп розповів, що провів "чудову" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Трампа, "Путін був дуже щедрим у ставленні щодо успіху України" і "Росія хоче бачити успішну Україну".

Ці слова спочатку здивували Володимира Зеленського, він на мить завмер, а потім не зміг стримати сміху. Відео з реакцією президента на слова Трампа масово поширилися в соцмережі.

Як пояснює експертка з мови тіла Джуді Джеймс Зеленський виглядав не іронічним чи насмішкуватим, а радше щиро приголомшеним почутим від Трампа.

Реакція Зеленського на слова Трампа

За її словами, під час промови Трампа Зеленський спочатку приймає позу твердості та певного натяку на єдність, дивлячись перед собою та тримаючись руками за краї тумби, ніби натякаючи на певну згоду з заявами американського лідера.

"Але коли вимовляється слово "Росія", його правий палець піднімається та опускається, а інші пальці ніби напружуються, на його обличчі з’являється гримаса. На заяву Трампа про те, що Росія хоче "успіху України", він нахиляє голову або киває, піднявши одну брову, натякаючи на цинізм", – пояснює експертка з мови тіла.

Джуді Джеймс вважає, що невербальна реакція українського президента свідчила про несподіванку та внутрішній дисонанс між заявами Трампа і реальністю війни, яку Росія продовжує проти України.

"Коли Трамп додає, що це "звучить трохи дивно", вираз обличчя Зеленського змінюється з приголомшеного на цинічну посмішку, його щоки піднімаються, а очі звужуються, перш ніж він кивне на знак згоди з цим останнім доповненням", — додає Джеймс.

Експертка вважає, що Зеленський зберіг дипломатичну витримку та зовнішній спокій, попри очевидну суперечність між заявами про "успіх України" і щоденними ракетними ударами РФ. На її думку, така поведінка демонструє прагнення українського лідера не загострювати ситуацію публічно, водночас не приховуючи власного здивування.

